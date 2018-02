50 éve számolták fel a székelyföldi autonóm tartományt

2018. február 12. 17:55

A fél évszázada megszüntetett székelyföldi magyar autonóm tartományra emlékeztetett hétfői közleményében a Székely Nemzeti Tanács (SZNT).

Az Izsák Balázs SZNT-elnök által jegyzett közlemény felidézte, hogy 1968. február 16-án szüntette meg Nicolae Ceausescu román kommunista diktátor a Székelyföld területének nagy részét magába foglaló Maros Magyar Autonóm Tartományt, a jogfosztó intézkedés Magyarország és a nemzetközi emberjogi szervezetek közömbössége mellett született. Ezen a napon fogadta el ugyanis az akkori Nagy Nemzetgyűlés a romániai megyerendszert meghonosító törvényt, mely ma is érvényes.



Izsák Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy még a megyerendszert ötven évvel ezelőtt létrehozó, nyilvánvalóan jogfosztó törvény is kimondja, hogy a megyék a földrajzi, gazdasági, társadalmi, etnikai körülmények figyelembevételével jönnek létre, tekintettel a lakosság kulturális kapcsolataira és hagyományaira. Ezt azért tartotta fontosnak nyomatékosítani, mert ma, ha a közigazgatási átalakítás kérdése felmerül - mint fogalmazott - "a vezető politikusok egymást túlszárnyalva tagadják a közigazgatási határok kijelölésének kulturális, nyelvi és etnikai kritériumait".



Az SZNT elnöke felidézte: az első világháborút lezáró békefolyamat Székelyföldet elszakította Magyarországtól, és Románia fennhatósága alá rendelte, ugyanakkor a nemzetközi jog alanyának ismerte el a székely népet az erdélyi szászokkal együtt.



Az 1919. december 9-én a Szövet­séges és Társult Főhatalmak és Románia között létrejött Párizsi Kisebbségi Szerződés 11. szakasza előírta: Románia az erdélyi székely és szász közületeknek a román állam ellenőrzése mellett vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatot engedélyez.



Izsák Balázs azt is megemlítette, hogy Románia 1952-ben elfogadott alkotmányával ismételten megerősítette a székely nép nemzetközi jogalanyiságát, létrehozva Székelyföld területén a Magyar Autonóm Tartományt: "a Román Népköztársaságban biztosított a közigazgatási-területi autonómia a magyar lakosságnak a székely rajonokban, ahol az egy tömbben él". A tartomány közigazgatási alegységei a "székely rajonok" nagyjából a székely székek területeit fedték le.



"A székelység, tudatában annak, hogy a székely nép a nemzetközi jog alanya, ismerve a területi autonómiák európai gyakorlatát és Románia nemzetközi kötelezettségvállalásait, a székelyek népszavazáson kifejezett akaratára, és 63 székely önkormányzat határozataira alapozva, nem mond le Székelyföld területi autonómiájáról, ezzel egy olyan jog helyreállítását kéri, amelyet a román állam korábban már elismert" - áll az SZNT hétfői közleményében.

MTI