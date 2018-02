Hashim Thaci nem gondolkodik Koszovó felosztásán

2018. február 12. 21:21

Hashim Thaci koszovói elnök nem gondolkodik Koszovó felosztásán a szerbek és az albánok között, bár tudja, hogy létezik ilyen elképzelés - írta a Gazeta Express koszovói hírportál hétfőn.

Hashim Thaci ezt hétfői sajtótájékoztatóján jelentette ki, amelyet Borut Pahor szlovén elnökkel közösen tartott. A koszovói államfő újságírói kérdésre reagálva foglalkozott országa felosztásával.



Mint mondta, az ilyen elképzelések nem járulnak hozzá sem az ország vagy a térség békéjéhez, sem az állami intézmények és az ország vezetésének stabilitásához. Rámutatott, hogy Koszovó felosztása nem új keletű téma, mindazonáltal ez az elképzelés káros lehet Pristinára nézve. "Ez egy halott ötlet. Korábban is volt már szó a felosztásról, de világos voltam: a területi egység tiszteletben tartása nagyon fontos" - fogalmazott Hashim Thaci.



Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, ám Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni. A Belgrád és Pristina közötti feszültség rendezéséről 2013-ban kezdődött párbeszéd Brüsszelben, és egyesek szerint a kapcsolatot területfelosztással vagy területcserével lehetne rendezni.



Koszovó felosztásáról többször is felmerültek különböző elképzelések. Az utóbbi hónapokban inkább a szerb politikusok - Ivica Dacic külügyminiszter és Aleksandar Vulin védelmi miniszter - hangoztatták azt, hogy úgy lehetne megoldani a Belgrád és Pristina közötti vitás kérdéseket, ha Koszovót felosztanák a szerbek és az albánok között. Szerbiának jutna az északi, többségében szerbek lakta rész, míg a független Koszovó az albánok lakta részből állna, illetve azt akár Albániához is lehetne csatolni.



A múlt hét végén szárnyra kelt egy olyan hír, amely szerint a közelmúltban Hashim Thaci, valamint Edi Rama albán miniszterelnök és Ali Ahmeti, a legnagyobb macedóniai albán párt, a Demokratikus Unió az Integrációért (DUI) elnöke Koszovó felosztásáról tárgyalt Tiranában. Hashim Thaci tagadta, hogy lett volna ilyen találkozó. "Albánia közbelépése hiábavaló lenne. Koszovó független állam, és önállóan dönt. Aki azt hiszi, hogy Koszovóról Albánián keresztül lehet beszélni, az téved" - fogalmazott a koszovói elnök hétfőn.



MTI