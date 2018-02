Strache megérti Szerbia koszovói álláspontját

2018. február 12. 21:24

Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár hétfőn Belgrádban arról biztosította a szerbiai vezetést, hogy megérti Belgrád álláspontját Koszovóval kapcsolatban, vagyis azt, hogy Szerbia a saját tartományának tekinti a tíz éve függetlenné vált területet. Mindazonáltal Ausztria kitart korábbi álláspontja, azaz Koszovó függetlenségének elismerése mellett - tette hozzá.

Heinz-Christian Strache hétfőn Belgrádban Aleksandar Vucic államfővel, Ana Brnabic miniszterelnökkel, valamint Ivica Dacic külügyminiszterrel tárgyalt. A szerb diplomácia vezetőjével folytatott találkozót követő sajtótájékoztatón leszögezte: tisztában van azzal, hogy Koszovó és Szerbia viszonyát még nem rendezték tartósan, továbbra is a kompromisszumok megtalálására kell helyezni a hangsúlyt, mert semmi sem működhet egyoldalúan.



Emlékeztetett arra is, hogy korábban, amikor még nem volt az osztrák kormány tagja, bírálta Bécs döntését Koszovó függetlenségének elismerését illetően, ám alkancellárként most már a kormány álláspontját kell képviselni.



Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, ám Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni.



Látogatása előtt Strache interjút adott a Politika című belgrádi napilapnak, amely vasárnapi számában a címlapon közölte, hogy az osztrák alkancellár szerint "Koszovó kétségtelenül Szerbia része". A kijelentés felháborodást keltett Koszovóban, de az osztrák belpolitika szereplői között is. Az alkancellár sajtóirodájából idő közben olyan kommentárok jelentek meg, amelyek szerint Heinz-Christian Strache nem mondott ilyet, a lap félrefordította vagy félreértelmezte, illetve kiragadta a szövegkörnyezetből a kijelentést. Ezt is igyekezett hétfői megszólalásában pontosítani az osztrák alkancellár, amikor úgy fogalmazott: "A szerbek számára Koszovó Szerbia része. Ez a realitás".



Belgrádi látogatása alkalmával az osztrák politikus a két ország gazdasági kapcsolatairól is tárgyalt. A sajtótájékoztatón kiemelte: az osztrák vállalatok eddig több mint 2,3 milliárd eurót fektettek Szerbiába, és mintegy húszezer munkahelyet hoztak létre, az együttműködést pedig folytatni szeretnék. Emlékeztetett arra is, hogy Ausztriában több mint 260 ezer szerb él, akik a társadalom fontos részét képezik.



Megerősítette azt is, hogy Ausztria továbbra is támogatja Szerbia európai integrációját.

MTI