Az Ügyészség visszautasítja a politikai nyomásgyakorlást

2018. február 12. 21:26

Az ügyészség visszautasítja és a jogállami elvekkel összeegyeztethetetlennek tartja azokat a politikai kísérleteket, amelyekkel egyes ügyek eldöntésért a nyilvánosság előtt alaptalan állításokkal próbálnak nyomást gyakorolni - esetenként akár fenyegetéssel - a hatóságokra.

A Legfőbb Ügyészség ezt az Elios Innovatív Zrt. ügyében az Európai Csalás Elleni Hivatal által (OLAF) kiadott jelentéssel összefüggésben közölte hétfőn az MTI-vel.



Hangsúlyozták: az ügyészség tevékenységét eddig is alkotmányosan, az objektív igazság kiderítése céljával végezte, és a jövőben is ezt teszi.



Közleményükben azt írták: az elmúlt napokban "a tágabb értelemben vett igazságszolgáltatás függetlenségét súlyosan sértő, teljesen megalapozatlan állításokon alapuló politikusi nyilatkozatok" jelentek meg az OLAF által a magyar ügyészségnek megküldött ügyekkel kapcsolatban.



Közölték: a magyar ügyészség szakmaiságot teljesen nélkülöző, politikai jellegű támadásokra nem kíván reagálni. A közvélemény hiteles tájékoztatása miatt azonban felhívták a figyelmet arra, hogy az OLAF az uniós pénzekkel összefüggő adminisztratív szabálytalanságokat vizsgálja, nem állapít meg büntetőjogi tényállást, nem végez bűnügyi bizonyítást. Erre nincs sem felhatalmazása, sem eszköze - tették hozzá.



Részletezték: az OLAF eljárásának befejezésekor igazságügyi ajánlást tesz az adott nemzeti hatóságnak - Magyarországon a Legfőbb Ügyészségnek -, ha bűncselekmény gyanúját vélelmezi, és nyomozás megindítását kéri. A magyar ügyészség a legfőbb ügyész által megszabott protokoll szerint - bár erre nincs kötelezettsége - minden esetben elrendeli a nyomozást, és annak teljesítésével valamelyik nyomozó hatóságot bízza meg.



Jelezték: az OLAF eljárásai általában több évig tartanak, és az adott ügy kiterjedtsége, bonyolultsága miatt a Magyarországon elrendelt nyomozások időtartama is évekig elhúzódhat. "Magyarországon az OLAF-ajánlásra indított 36 ügyből 8-ban vádat emelt az ügyészség, 8-ban a nyomozó hatóság megszüntette az eljárást, míg a többi ügyben jelenleg is tart a nyomozás" - írták. A vádemelés és megszüntetés ilyen aránya "megfelel az uniós átlagnak, illetve néhány százalékkal jobb annál" - áll a közleményben.



Kitértek arra is, hogy az OLAF és a magyar ügyészség együttműködik eljárásaiban, rendszeresen cserél információt és tapasztalatot. A Legfőbb Ügyészség közleménye szerint az OLAF nagyra értékeli a magyar ügyészség és a legfőbb ügyész szakmai munkáját, azt elismeri, és magas színvonalúnak tartja.

MTI