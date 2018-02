A Selyemút tükrében - Kínai-magyar fotókiállítás

2018. február 12. 21:28

Kínai és magyar fotóművészek Kanszu és Senhszi tartományokban készített felvételeiből nyílt kiállítás A Selyemút tükrében - Második utazás címmel hétfőn a budapesti Kolta Galériában.

Néhány hónapja nyílt meg a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Sanghay - Shanghai című tárlata, tavaly nyáron pedig Pécsen volt látható kiállítás A Selyemút tükrében címmel - hívta fel a figyelmet a kínai kultúra iránti egyre növekvő érdeklődésre a budapesti tárlat megnyitóján Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár. Mint kiemelte: ez a jelenség is azt igazolja, hogy a kelet kultúrája, tájai, emberei, művészete olyan témákat jelentenek a magyarok számára, amelyek iránt nem szűnik meg a figyelem.



Érdekes megfigyelni, hogyan hat a kortárs fotóművészetre a távolinak tűnő kultúrák találkozása és azok kölcsönhatása - vette fel az államtitkár, hozzátéve: a hétfőn megnyílt kiállítás egyfajta hídépítés, amely a bemutatott tartományok személyes felfedezésére hívja a látogatókat.



Vang Cseng, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövetségének kulturális attaséja elmondta, hogy a kínai-magyar fotográfiai tárlatsorozat második részének megnyitója

a kínai kultúra legfontosabb ünnepéhez, a közelgő holdújévhez is kapcsolódik. Mint emlékeztetett, az utóbbi években a két ország kapcsolatai szorosabbá váltak, mint a történelem során valaha is voltak. Tavaly májusban Orbán Viktor tett látogatást Kínában, majd novemberben Li Ko-csiang miniszterelnök utazott Budapestre - idézte fel a diplomata.



A kínai és magyar fotóművészek különböző szemszögből készített képei segítenek abban, hogy a magyar közönség mélyebben megismerje Kínát - mondta el Vang Cseng.



A Semmelweis utcai galériában Li Ge, Hszü Hszün, Tong Fang, Van Küan, valamint Á. Tóth József, Benkő Imre, Somogyi Márk, Szamódy Zsolt Olaf és Vej Hsziang képei láthatók március 14-ig.

MTI