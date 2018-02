Káoszt okozott Prágában az Uber elleni tüntetés

2018. február 12. 22:16

Közlekedési káoszt és komoly fennakadásokat okozott - elsősorban a tömegközlekedésben - hétfőn kora este Prágában az Uber alternatív közösségi személyszállítási szolgáltató elleni taxis tiltakozás.

A múlt péntek óta tartó, napi néhány órás forgalomlassító tiltakozó akcióban hétfőn több mint 1200 személyfuvarozó vett részt.



Míg a hét végén a taxissztrájk nem okozott különösebb gondokat, most a belvárosban torlódások alakultak ki. Ennek legfőbb oka, hogy a korábbi napoktól eltérően hétfőn a taxisok előre nem közölték tiltakozási útvonalukat, s a Moldva rakpartján több helyen a villamossíneket is eltorlaszolták, ami miatt a tömegközlekedés helyenként leállt, a szerelvényeknek útvonalat kellett módosítaniuk, s mindezek által komoly késések alakultak ki - közölte Vít Hofman, a prágai városi tanács szóvivője. Incidensekre a szóvivő szerint nem került sor.



Prágában mintegy 8300 személynek van taxis engedélye, s a legtöbben - mintegy kétezren - pénteken tiltakoztak.



A prágai taxisok szövetsége szerint az Uber alternatív személyszállítási szolgáltatásai törvényellenesek, s azt követelik a város vezetésétől és a kormánytól, hogy tiltsa be ezt a vállalkozást.



A közlekedési minisztérium szerint már készül a közlekedési törvény módosítási javaslata, amely az alternatív taxiszolgáltatásokat is szabályozni fogja. Az Uber csehországi képviselői már a prágai tiltakozó akció kezdetén nyilvánosan jelezték, hogy készek a tárgyalásokra az új szabályozásról.



Az alternatív taxiszolgáltatásokat nyújtó Uber cég három éve jelent meg Csehországban, s tevékenysége már két évvel ezelőtt kiváltotta a taxisszövetség tiltakozását. A lakosság körében az Uber népszerűsége és szolgálatainak kihasználtsága viszont növekszik.

MTI