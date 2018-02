#V4filmfeszt szerdától az Urániában

2018. február 13. 15:44

Cseh, magyar, lengyel és szlovák filmekből rendez vetítéssorozatot Előhívás - #V4filmfeszt címmel szerdától szombatig az Uránia Nemzeti Filmszínház.

A négy országot tömörítő Visegrádi Csoport (V4) magyar soros elnökségének zárására időzített filmfesztivál a közép-európai filmkultúrára kívánja felhívni a figyelmet, többek között olyan kultuszfilmekkel, mint a Tűz van, babám! vagy az Eszkimó asszony fázik - mondta el a vetítéssorozat keddi budapesti sajtótájékoztatóján Hammerstein Judit helyettes államtitkár, a rendezvényt finanszírozó KKM - Balassi Intézet vezetője.



Mint kiemelte, a program összeállítása során igyekeztek szem előtt tartani a műfaji sokszínűséget, és természetesen a családokra is gondoltak: nekik szól a szombat délelőtti animációs blokk, melyben a Kisvakonddal, Rumcájsszal, Frakk-kal, Lolka és Bolkával, Bob és Bobekkel, valamint Pampalinivel is találkozhatnak a gyerekek.



Elekes Botond, az Uránia igazgatója kiemelte: mindegyik V4-es országot három-három egész estés film képviseli a programban, de az ifjúsági mellett lesz felnőtteknek szóló animációs blokk, koncert, kiállítás és filmes szimpózium is.



Buglya Zsófia, az Uránia programigazgatója arra a sajátos közép-európai filmkultúrára hívta fel a figyelmet, amelynek jellegzetes szereplője a hétköznapi kisember, a sajátos, néha groteszk, máskor ironikus humor.



A közép-európai szerelmes filmek mások, mint a hollywoodi melodrámák, ezt bizonyítja a nyitónap két vetítése. Böszörményi Géza 1981-es Szívzűrjében a galambokkal repülni vágyó ácsmester szerepét Jirí Menzel alakítja, majd az este folyamán levetítik még Xantus János underground kultfilmjét, az Eszkimó asszony fázikot is - számolt be Buglya Zsófia.



A csütörtöki nap a történelmi filmeké, ekkor tűzik műsorra többek között Mészáros Márta Nagy Imre-filmjét, a Temetetlen halottat is. A pénteki program hívószava a humor, szombaton pedig ifjúsági és felnőtt animációs blokkok is várják a közönséget.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium - Balassi Intézet megbízásából, a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával, valamint a budapesti Lengyel Intézet, Szlovák Intézet és Cseh Centrum közreműködésével megvalósuló rendezvényen a 800 forintos belépővel megtekinthető filmeket eredeti nyelven, felirattal vetítik.



A #V4filmfeszt részletes programja a www.urania-nf.hu honlapon böngészhető.

MTI