Sajtóklub: Gergényi már porolja a fakabátot

2018. február 13. 18:18

Gyurcsány Ferenc kampánynyitó eseményén arról beszélt, hogy a sajtó a jelenlegi formájában nem maradhat fenn, az ország jelenlegi vezetésével szimpatizáló médiamunkásoknak mennie, a most felelős beosztásban lévőknek pedig felelnie kell. „Rákosi Mátyás most mind a tíz ujját nyalogatja a pokolban, nem lehet ott jó neki, de most felcsillant a szeme, hogy ez a mi fiunk” – így reagált a hírre Bencsik András a hétfői Sajtóklubban. A Magyar Demokrata főszerkesztője szerint, ha Gyurcsány ezt komolyan gondolná, akkor azonnal ki lehetne vetni rá 20-30 évet. Lovas István szerint „az, hogy Gyurcsány nincs most börtönben, bizonyítja azt, hogy nem működik megfelelően a demokrácia”, ő úgy látja, hogy a DK elnöke visszasírja a diktatúrát.

Huth Gergely bízik abban, hogy el tudják azt intézni, hogy a Sajtóklub négy állandó tagja egy tömlöcbe kerüljön. „Ennyire csak nem kőszívű a mi Fletónk” – tette hozzá a PestiSrácok főszerkesztője.

Az a legnagyobb baj, hogy ő ezt tényleg megcsinálja, sőt már meg is csinálta. Gergényi Péter már porolja a fakabátot, Gyurcsány már gyönyörködik a viperában, hiszen tőle bármi kitelik. Irtózatosan veszélyes a fickó, azzal hogy a Kárpát-medencei magyarok ellen uszít, óriási gyűlölethullámot indított el ellenük. Most jönnek az újságírók, de minket azért annyira nem kell félteni. Szerintem ezt nem kéne karba tett kézzel nézni – szögezte le Huth Gergely.

Fotó: Echo TV

