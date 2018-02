Hibrid buszokat állított forgalomba a BKV

2018. február 13. 21:02

Használt hibrid buszokat állított forgalomba a BKV Budapesten, a Volvók Dél-Pesten teljesítették első napjukat.

A BKV keddi, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint még tavaly vásároltak negyven darab 4-5 éves hibrid (dízel-elektromos) csuklós és szóló buszt, amelyekben egy 210 lóerős dízelmotor, valamint egy 120kW teljesítményű elektromotor is dolgozik.



A buszok forgalomba bocsátását utasok nélküli tesztek előzték meg, majd kedden a 174-es, a 175-ös és a 197-es vonalon jelentősebb műszaki probléma nélkül, a menetidőket tartva teljesítettek szolgálatot.



A BKV havi ütemezésben állít be újabb hibrid buszokat, amelyek segítségével jelentősen csökken a BKV járműparkjának átlagéletkora.



Korábban Budapesten már jártok csuklós hibrid Volvo buszok, azokat több, a belvárost is érintő vonalon a T&J Busz Projekt Kft. üzemeltette, a társasággal azonban a megrendelő Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerződést bontott, mert a cég offshore-gyanúba keveredett.

MTI