Vádemelési javaslat Benjámin Netanjahu ellen

2018. február 13. 21:26

Az izraeli rendőrség vádemelési javaslattal adja át a Benjámin Netanjahu miniszterelnököt érintő mindkét korrupciós ügyet Aviháj Mandelblit főügyésznek - jelentette kedden a tízes kereskedelmi televíziós csatorna esti kiadása Izraelben.

Az egyik, 1000-es számmal jelölt ügyben mintegy egymillió sékel értékben (mintegy hetvenmillió forint) elfogadott ajándékok miatt nyomoztak a rendőrség "fehérgalléros bűnügyekben" eljáró szakemberei.



A 2000-es számú aktával jelölt másik ügyben pedig a Jediót Ahronót című újság tulajdonos-kiadójával folytatott esetleges médiabefolyásolási üzleti alku miatt találták megalapozottnak a rendőrök a vádakat: szerintük mindkét ügyben megvesztegetés történt.



Az "ezres aktában" az Arnon Milchen üzletembertől kapott jelentős ajándékok, az évekig, rendszeresen átadott szivar- és pezsgőszállítmányok, ékszerek fejében Netanjahu a rendőrség szerint többek közt egy törvény elfogadtatásán dolgozott még ellenzéki képviselő korában, amely adómentességet biztosított a tíz évnél régebben külföldön élő izraeli állampolgárok számára. Ez a törvény az évtizedek óta Amerikában élő milliárdos üzletemberbarát számára sokmilliós pénzügyi előnyt jelentett.



A bűnüldözők szerint a kormányfő hatalomra kerülése után több "ajándékot" kapott, mint korábban, s az "ártatlan, baráti ajándékokat" akkor is rendre megkapta, ha Milchen nem tartózkodott Izraelben.



A kétezres aktában Netanjahu mellett Arnon Noni Mozesszel szemben is vádemelést javasoltak az ügyészségnek. Ebben az ügyben a miniszterelnök hangfelvételeken is rögzített tárgyalásokat folytatott a Mozesszel, a Jediót Ahronót című újság tulajdonos-kiadójával. A miniszterelnök megígérte, hogy csökkenti a rivális Jiszrael Hajom című lap példányszámát, és ezzel anyagi előnyökhöz juttatja Mózeszt, ha az cserébe kedvezőbb színben fogja feltüntetni lapjában.



Netanjahu este televíziós szónoklatában hangoztatta, hogy egész életében Izrael biztonságáért és jövőjéért küzdött. Ártatlanságát hangoztatta, és azt állította, hogy a rendőrség ajánlásainak többségét az ügyészség később elveti. A kormányfő élesen támadta a rendőrséget, szerinte a nyomozókat személyes bosszú vezette, ellenségesen viselkedtek vele és "aktát készítettek neki". Bejelentette, hogy nem áll szándékában lemondani, hanem a következő választásokig vezeti kormányát.



Az ellenzéki baloldali pártok lemondásra, illetve az eljárások idejére visszavonulásra szólították fel Benjámin Netanjahut, s hasonló nyilatkozatot tett közzé Ehud Barak volt miniszterelnök is.

MTI