Teljes egészében megújul az egri minaret

2018. február 13. 23:21

Tavaly nyáron kezdték az egri minaret felújítását. A török műemléket több mint 40 éve renoválták utoljára, és azóta sokat romlott az állapota. Az eredeti elképzelés szerint csak egy részt érintett volna a mostani beruházás, azonban teljes egészében megújulhat a város egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága.

Lóczi Béla, az MNV Zrt. műszaki menedzsere az M1-nek elmondta, jelenleg a minaret ideiglenes megtámasztása illetve az alapozás megerősítése megtörtént. A második ütemben a falkutatás zajlik, ugyanis a szakembereknek meg kell vizsgálniuk, hogy mennyi és milyen köveket kell kicserélni a meglévők közül.

Ahogy azt a szakember elmondta, a közel ötszáz éves épület alapozása meggyengült, az épület megdőlt. Több helyen megrepedtek a burkolókövek illetve a tartószerkezet is komoly vizsgálat alá fog kerülni. Hozzátette: a műemlék vizsgálata és renoválása sokkal nehezebb egy átlagos épületénél, hiszen régészeti, műemlékvédelmi szakemberek is folyamatosan nyomon követik a munkálatokat, ami a kivitelező számára is egy komoly kihívást jelent.

A felújítás alatt álló, ideiglenes acélszerkezettel megtámasztott egri minaret 2017. július 27-én. (MTI-fotó: Komka Péter)

Az MNV Zrt. úgy döntött, hogy saját forrásból az egész minaretet fel fogja újítani, ennek megfelelően nem csak az alsó 6-9 méterig újítanak, hanem a teljes felületen. A tervek szerint június harmincadikára fog elkészülni a teljes renoválás, majd a műszaki és egyéb átadások után a látogatók számára is újra meg lesz nyitva.

hirado.hu - M1 Híradó