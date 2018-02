Lemondatnák a dél-afrikai elnököt

2018. február 14. 16:50

Jacob Zuma dél-afrikai elnöknek legkésőbb csütörtökig le kell mondania, ha ezt nem teszi meg, a parlament még aznap bizalmi szavazást kezdeményez vele szemben, a kormányzó Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) pedig támogatni fogja az ellenzék által benyújtott bizalmatlansági indítványt - jelentette ki szerdán Paul Mashatile, az ANC kincstárnoka a párt parlamenti frakciójának tagjaival tartott tanácskozása után. Zuma úgy nyilatkozott, hogy az eljárást tisztességtelennek tartja, és nem mond le.

"Nem várakoztathatjuk tovább Dél-Afrikát, a határozatot végre kell hajtani, és haladni kell a parlamenti eljárással" - húzta alá az ANC kincstárnoka.



Jackson Mthembu, az ANC parlamenti frakciójának vezetője azt mondta, hogy a bizalmi szavazás után - amelyen várhatóan leváltják a korrupciós botrányok sorozatába keveredett Zumát - valószínűleg Cyril Ramaphosa jelenlegi alelnököt választják meg államfőnek.



Dél-Afrikának elemzők szerint is nagy valószínűséggel még a héten új elnöke lesz.



Zumára utalva Mthembu azt mondta: "a labda az ő térfelén van".



Az államfőt pártja már kedden lemondásra szólította fel.



A szerdai bejelentés után nem sokkal az elnök az állami televízióban arról beszélt, hogy nem adtak világos magyarázatot arra, miért kellene lemondania, a vele szemben folytatott eljárást pedig "tisztességtelennek" érzi. Kijelentette, hogy nem mond le.



A dél-afrikai rendőrség eközben egy csütörtöki razzia során őrizetbe vett három üzletembert, a befolyásos Gupta család tagjait, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a Zumával fenntartott bizalmas kapcsolatuk révén beleszólásuk volt a kabinet kinevezéseibe, és hozzájutottak állami szerződésekhez. A helyi közéletben a Gupta család számít az egyik "gyújtópontnak" a Zuma hivatali ideje alatt kirobbant, az állami vállalatokat érintő korrupciós botrányt övező népharagnak.



A 2009 óta hivatalban lévő dél-afrikai államfőt egyebek között azzal gyanúsítják, hogy több tízezer euró értékben fogadott el kenőpénzeket a francia Thales hadiipari cég egyik leányvállalatától egy nagy állami fegyverüzlettel kapcsolatban 1999 és 2005 közötti alelnöksége idején. Akkori pénzügyi tanácsadóját 15 év börtönbüntetésre ítélték ezzel az ügylettel összefüggésben. Zuma emellett az adófizetők pénzéből több milliárd forintos felújítási munkálatokat - sokáig fenntartott magyarázata szerint "indokolt biztonsági fejlesztéseket" - végeztetett el nkandlai birtokán. A történtek miatt az ellenzék azóta is Zuma távozását követeli. Az ország alkotmánybírósága később úgy határozott, hogy Zumának saját vagyonából vissza kell fizetnie a magánrezidenciájára fordított közpénz egy részét.



Zuma államfői megbízatása eredetileg 2019-ben járna le. A dél-afrikai szabályok szerint az államfő akkor távozik idő előtt tisztségéből, ha önként lemond, ha a parlament bizalmatlansági indítvánnyal eltávolítja, vagy ha menesztik, de az ANC is visszahívhatja tisztéből.

MTI