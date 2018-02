Politico: nőtt a republikánusok és Trump népszerűsége

2018. február 14. 18:23

A Politico című lap által készíttetett felmérés szerint az Egyesült Államokban a republikánus politikusok népszerűsége beérte a demokratákét, Donald Trump elnök megítélése is javul.

A lap és a Morning Consult közvélemény-kutató és médiavállalat közös felmérése szerint tavaly április óta először fordul elő, hogy Donald Trump elnököt már ugyanolyan arányban támogatják, mint ahányan elutasítják.



Eltűnt a demokrata párti politikusok eddigi előnye is: a megkérdezett bejegyzett választók 39 százaléka úgy nyilatkozott, hogy az őszi választásokon republikánus politikusra szavaz majd, míg 38 százalékuknak lenne bizalma a Demokrata Párt jelöltjében. A független - tehát nem valamelyik párt támogatójaként bejegyzett - szavazók 26 százaléka változatlanul demokrata párti politikusra, 25 százaléka republikánus jelöltre adná voksát. A megkérdezettek 49 százaléka bizonytalan.



Donald Trump eddigi munkáját a szavazók 47 százaléka támogatja, míg szintén 47 százalék változatlanul elutasítja őt. Az elutasítottság természetszerűleg a demokraták körében nagyobb arányú, 80 százalékos, míg a republikánus hívek 82 százaléka tartja jónak az elnök teljesítményét.



"A republikánusok nemcsak megnövelték, erősítették elfogadottságukat, hanem a választók jobban bíznak bennük, ha a gazdaság irányításáról van szó, márpedig ez a legfontosabb téma, amikor az urnáknál döntenek" - fogalmazott Kyle Dropp, a Morning Consult társalapítója és vezető kutatója a Politico című lapnak.



A közvélemény-kutatásból kiderült az is, hogy a bevándorlás és a nemzetbiztonság ügyeinek "kezelését" a választók szívesebben bízzák a republikánusokra, mint a demokratákra. A demokraták az egészségbiztosításra és általában az egészségügyre vonatkozó politikájuk miatt eddig népszerűek voltak, ám mostanra ez is jócskán megcsappant: alig 4 százalékosra apadt.



A Politico egyébként részletekbe menő riportot közölt arról, hogy a demokraták jó részének immár kínos Bill Clinton, és az ősszel tartandó, úgynevezett félidős választások előtt nem is szeretnék, hogy a volt elnök részt vegyen a kampányban. A lap szerint a demokraták várhatóan teljes gőzzel kampányolnak majd a szexuális zaklatások ellen fellépő MeToo mozgalom mellett, és minél nagyobb számban szeretnék a női választókat megszólítani, ezért mellőznék Bill Clinton kampányszerepléseit. "Az ő jelenléte egy sor olyan témát felvetne, amely komoly nehézségeket okozna a demokratáknak. Mindannyiunknak egyértelműnek kell lennünk, hogy mit is jelent a MeToo mozgalom" - fogalmazott a Politicónak Pramila Jayapal, az északnyugati Washington állam kongresszusi képviselője.



A lap újságírója több demokrata párti politikussal és kampánystratégával beszélgetve azt a következtetést fogalmazta meg, hogy a demokrata párti jelöltek nagy többsége nem akarja Clinton részvételét a kampányban, de ellenérzésüknek egyelőre sokan nem adnak nyíltan is hangot.

MTI