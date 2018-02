Felmentette a bíróság a dzsihadisták szállásadóját

2018. február 14. 21:22

Felmentette szerdán a párizsi büntetőbíróság annak a lakásnak a tulajdonosát, amelyben egy rendőrségi rajtaütésben megölték a 2015. november 13-i 130 áldozatot követelő párizsi merényletek feltételezett fő szervezőjét, a belga-marokkói Abdelhamid Abaaoud-ot és két másik embert.

"Nem bizonyított, hogy Jawad Bendaoud terroristáknak biztosított szállást" - mondta ki a bíróság.



Isabelle Prévost-Desprez bírónő szerint a gyanúsítottat kizárólag a pénzszerzés vágya vezérelte, amikor kiadta a lakást a dzsihadistának.



A kisebb köztörvényes bűncselekmények miatt többször elítélt férfi ellen terroristákkal kapcsolatos csalás vádjával négy év börtönbüntetés kiszabását kérte az ügyészség.



A férfi az ítélethirdetéskor megölelte az ügyvédjét és megpaskolta az őt kísérő csendőrök vállát.



A három hétig tartott per két másik vádlottját, Mohamed Soumaht és Youssef Ait Boulahcent viszont öt év szabadságvesztésre ítélte a bíróság.



A 28 éves - Marokkóban született, de belga állampolgárságú - Abdelhamid Abaaoud-ot, aki az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyik legfőbb szíriai "hóhérának" és európai toborzójának számított, a Párizstól északra található Saint-Denis elővárosban öt nappal a merényletek után ölték meg a francia kommandósok. A lakásban volt és szintén meghalt Abaaoud francia állampolgárságú unokahúga, a 26 éves Hasna Ait Boulahcen, valamint Chakib Akrouht, aki Abaaouddal együtt tagja volt a merényleteket végrehajtó terrorkommandónak.



Jawad Bendaoud-ot a november 18-i rajtaütés utáni órákban vették őrizetbe és azóta azt állította, hogy november 17-én este adta ki a lakást Abdelhamid Abaaoudnak és Chakib Akrouhnak, akikről nem tudta, hogy terroristák.



"Csak annyit tudok mondani, hogy nem tudtam, hogy ezek a pasik terroristák. Semmi közöm ehhez az egészhez" - mondta az utolsó szó jogán a per végén.



Letartóztatása előtt, 2015. november 18-án reggel Jawad Bendaoud a legnézettebb francia hírtelevízió, a BFM kamerái előtt is elmondta, hogy fogalma se volt arról, hogy a merényletek elkövetőinek adta ki a lakását.



A tulajdonos és Abaaoud unokatestvére között Mohamed Soumah, a lány volt barátja volt a közvetítő. Ellene is négy év szabadságvesztés kiszabását kérte az ügyészség, de a bíróság öt év börtönbüntetésre ítélte.



A harmadik gyanúsított, a rajtaütésben meghalt lány bátyjának, Abaaoud unokatestvérének azért kellett a bíróság elé állnia, mert nem hívta fel a rendőrséget, miután megtudta, hogy az unokatestvére volt az egyik elkövető. Ő szabadlábon védekezhetett. Az ügyészég öt év szabadságvesztés kiszabását kérte ellene, a bíróság négy év letöltendő és egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A bírónő azt is kiemelte az ítélethirdetéskor, hogy a 25 éves vádlott radikalizálódott iszlamista.

MTI