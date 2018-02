Kosárlabda Eb-selejtező - Fontos győzelem Litvánia ellen

2018. február 14. 23:37

A magyar női kosárlabda-válogatott 78-76-ra legyőzte Miskolcon a litván csapatot szerdán az Európa-bajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában, ezzel nagy lépést tett a kijutás felé.

Eredmény:

C csoport, 4. forduló:

Magyarország-Litvánia 78-76 (24-25, 21-15, 16-19, 17-17)



A magyar csapat legjobb dobói: Határ 20, Raksányi 18, Studer 14, Dubei 11, Krivacsevics 10



Székely Norbert szövetségi kapitány együttese novemberben Litvániát vendégként (73-70), míg Albániát házigazdaként (137-48) győzte le, majd a harmadik fordulóban elszenvedte első vereségét: a továbbra is veretlen oroszok szombaton 71-64-re nyertek Miskolcon. A litvánok négy napja megszerezték első győzelmüket azzal, hogy 119-61-re diadalmaskodtak Albániában.



A szerdai csatát a csapatkapitány Raksányi Krisztina triplája vezette be, ám a jól védekező baltiak a nyitónegyed végére már előnyben voltak. A folytatásban Székely együttese öt vendégpontra 12-vel válaszolt, nyolc pontra nőtt a különbség - Studer Ágnes kilenc pontnál tartott -, a nagyszünetben pedig 45-40 volt az állás.



Térfélcsere után a 208 centis Határ Bernadett is bekapcsolódott a pontgyártásba, 60-44-nél megroppanni látszottak a baltiak, ám csakhamar rendezték soraikat, és - részben a hazaiakra kirótt technikai hibák miatt - egy 12-0-s rohammal felzárkóztak. Monika Grigalauskyte hármasa miatt az utolsó negyed már csak 61-59-ről indult, majd a vendégek átvették a vezetést. Nyílt lett ismét a meccs, óriási küzdelem zajlott a Generali Arénában, magyar részről ekkor újra Raksányi vitte a prímet. Székely Norbert 67-72-nél időt kért, de ezt követően is sorra maradtak ki a hazai dobások, míg az ellenfél alig hibázott. Egy perccel a vége előtt ennek ellenére is 74-74 állt a nagyórán, Határ elvesztette a labdát, de rögtön jóvá is tette a hibáját (76-76), a sorsdöntő kosarat pedig a 18 pontig jutó Raksányi dobta be. A válogatott legjobbja Határ lett 20 ponttal.



Székely Norbert a lefújás után még a történtek hatása alatt nyilatkozott:

Nehéz most bármit is mondani... Sejtettük, hogy nehéz meccs lesz, bár a harmadik negyedben már nyerő helyzetben voltunk. Biztos vagyok benne, hogy ez a mérkőzés bevonul a magyar kosártörténelembe" - tette hozzá.



A 2019-es Eb-nek Szerbia és Lettország ad otthont, a selejtezőből a nyolc csoportgyőztes és a hat legjobb második vesz részt a tornán. A 3/1-es győzelmi mérleggel csoportmásodik magyar válogatott novemberben, az Albánia és Oroszország elleni idegenbeli találkozókkal zárja a selejtezősorozatot.



Tavaly júniusban a csehországi Eb-n a magyar csapat - még Stefan Svitekkel a kispadon - egy győzelemmel és három vereséggel a nyolcaddöntőig jutott Királyváradon (Hradec Kralove), és végül a 9-12. helyen zárt.



A csoport másik mérkőzésén:

Oroszország-Albánia 148-35



Az állás: 1. Oroszország 8 pont, 2. Magyarország 7, 3. Litvánia 5, 4. Albánia 4

MTI