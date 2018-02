CNN:Közép-Európa hangos demagógjai sem EU-ellenesek

2018. február 15. 14:53

A CNN amerikai hírtelevízió a közép-európai országok Európai Unióval szembeni legitim aggályaival foglalkozik.

A CNN amerikai hírtelevízió a honlapján szerdán megjelent véleménycikkben arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió támogatóinak tanácsos lenne figyelembe venniük a közép-európai országok aggodalmait, és "nem egyszerűen intoleráns, civakodó tagállamokként tekinteni rájuk". Paul Hockenos, a cikk szerzője szerint a közép-európaiak nagyrészt legitim problémákat vetnek fel, bár következtetéseik nem feltétlenül helytállóak. Ha ezeket a felvetéseket az EU nem kezeli megfelelően, akkor azok akár az unió felbomlásához is vezethetnek.



Szerinte a közép-európaiak neheztelése ugyanakkor kissé nehezen érthető annak fényében, hogy a régió gazdasága az utóbbi években meredeken növekedett, és a lakosság nagy része is egyértelműen EU-párti. Közép-Európa leghangosabb demagógjai sem EU-ellenesek, hanem inkább Brüsszel-ellenesek, amennyiben konkrét uniós politikákat illetően vannak nézeteltéréseik, nem pedig magával az unió egészével - írta.



Az unióban fennálló demokráciadeficitre a kisebb, szegényebb közép-európai országok még érzékenyebbek - jegyzi meg a CNN véleménycikkének szerzője. A nyugati országok sokszor azt éreztetik a közép-európaiakkal, hogy nincs joguk panaszkodni, "örüljenek, hogy egyáltalán ott ülhetnek egy asztalnál a nagyokkal". Miután ezt évekig csendben tűrték, a "brüsszeli arrogancia" mostanra már nagyon idegesítővé vált, és a közép-európai populisták ezt az ellenszenvet teljes mértékben ki is használják. A CNN cikke szerint az EU és a közép-európaiak közötti szembenállás a jelek szerint csak mélyülni fog.





MTI