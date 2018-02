Babis: a kvótadöntésnek nem szabad megismétlődnie

2018. február 15. 15:43

A cseh kormánynak világos terve van arra nézve, mit kell tennie, hogy a kötelező migrációs kvótákról szóló szavazáskor ne lehessen újra leszavazni a kvótákkal egyet nem értő európai uniós tagállamokat - jelentette ki Andrej Babis ügyvezető cseh miniszterelnök csütörtökön a parlamenti felsőházban, a szenátusban.

"Világos tervünk van arra nézve, mely államokat kell meggyőznünk, és hogyan kell érvelnünk, hogy Csehországot ne szavazzák le újra a migránsok elosztásáról hozandó döntéskor" - szögezte le Babis a szenátusi vitában.



Szerinte elfogadhatatlan, hogy egy ilyen fajsúlyú ügyben Csehországot újra leszavazzák belügyminiszteri szinten. "Ez csak a +Csexitet+ szorgalmazók hangját erősítené meg" - mutatott rá a kormányfő, a Nagy-Britannia EU-ból való kilépése kapcsán alkotott kifejezést, a Brexitet Csehországra alkalmazva.



Csehországban az utóbbi hónapokban nyilvános vita folyik az európai uniós tagságról, illetve a szervezetből való esetleges kilépés lehetővé tételéről. A vitát a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom azon kezdeményezése váltotta ki, hogy a parlament fogadjon el törvényt az országos népszavazás intézményéről, amely lehetővé tenné a szavazást az EU-ból való kilépésről is. Az országos népszavazás bevezetésének aránylag nagy a támogatottsága, de sok az ellenzője is, míg a szavazást az EU-ból való kilépésről az SPD-n kívül szinte egyetlen párt sem támogatja.



"A kvótáknak nem szabad megismétlődniük, ezért mindent megteszünk, új szövetségeseket keresünk" - fejtette ki Babis, aki egyben az ANO mozgalom elnöke is. Az országos népszavazás intézményét az ANO is támogatja, de az EU-tagságról szóló szavazás engedélyezését ellenzi.



Andrej Babis beszédében azt is jelezte, hogy milyen eszközök vannak kormánya kezében az új szövetségesek meggyőzésére. Megemlítette, hogy a külföldi cégek évente tízmilliárdokat visznek ki az országból nyereség utáni osztalék formájában. "Csak Hollandiába 2016-ban 90 milliárd korona (1044 milliárd forint) folyt ki osztalék formájában" - jegyezte meg a kormányfő. "Senki sem mondhatja, hogy Csehország Európában szegény rokon" - tette hozzá Babis.



A cseh kormányfő úgy vélte, hogy a migránsok problémáját Európán kívül kell megoldani. Megemlítette az EU és Törökország között megkötött szerződést, amelynek alapján Brüsszel hárommilliárd eurót utalt át Ankarának a migráció megállításának támogatására.



"Hasonló projektet kellene az EU-nak megvalósítania Líbiával és Tunéziával is" - vélekedett a cseh miniszterelnök.

MTI