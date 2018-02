Rómában állították ki az Esterházy Madonnát

2018. február 15. 15:46

A Raffaello festette Esterházy Madonna a főszereplője a római Barberini-képtárban április 8-ig látható kiállításnak, amelyen a festményhez készített vázlatrajz másolata, valamint Raffaello-utánzók munkái kísérik a Szépművészeti Múzeumból kölcsönkért alkotást.

Cinzia Ammannato művészettörténész, a kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta, hogy a Szépművészeti Múzeum felújítása rendkívüli lehetőséget adott az Esterházy Madonna római bemutatására. Az 1508-ra datált képet Raffaello valószínűleg Rómában fejezte be. Ez az év Raffaello pályafutása és a nyugati művészet talán egyik legfontosabb pillanatával esik egybe: a festő II. Gyula pápa meghívására Firenzéből Rómába költözött és udvari művészből az akkor születő Sixtus-kápolna és a vatikáni stanzák freskósorozatának alkotója lett - hangsúlyozta Cinzia Ammannato.



A Szépművészeti Múzeum kérésére az Esterházy Madonnát a szintén egy másik kiállításra kölcsön adott Raffaello-kép, a La Fornarina helyén állították ki a Barberini-palota 16. századi szekciójában. A festmény közelében kinagyítva látható az Esterházy Madonnához Raffaello készítette vázlatrajz másolata, amelynek eredetijét a firenzei Uffizi-képtár őrzi. A vázlatrajz háttere a tipikus firenzei tájat ábrázolja dombokkal és fákkal, amelyeket a festő az Esterházy Madonna háta mögött már ókori római romokra cserélt.



Kísérőként az Esterházy Madonnával szemközti falon a Barberini-képtár három alkotását állították ki. Mindhárom Szűz Máriát és a gyermek Jézust ábrázolja és méreteiben is egyezik az Esterházy Madonnával.



Köztük van Giulio Romano, Raffaello egyik legkedvesebb tanítványának a Madonna gyermekkel című festménye, amely Hertz Madonnaként is ismert a képet az olasz államnak adományozó Henriette Hertz műgyűjtőről. A másik két alkotás ismeretlen szerző Raffaello-másolata: az egyik a londoni National Galleryben található Madonna szegfűvel másolata, a másik a chantilly-i Condé Múzeumban látható Madonna fátyollal egyik részletének másolata.



Cinzia Ammannato elmondta, hogy a Szépművészeti Múzeum újranyitását követő Rubens-kiállításra a Barberini-képtárból is küldenek alkotásokat Budapestre.



Az Esterházy Madonnát legutóbb 2014 végén mutatták be Olaszországban, Milánóban.



MTI