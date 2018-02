Gyergyó mutatkozik be a Magyarság Házában

2018. február 15. 17:37

Táncszínházat, koncertet, humorestet, filmvetítést, gasztronómiai programot, fotókiállítást és konferenciát is szervez pénteken és szombaton a Magyarság Háza, amelynek minden programja Gyergyót mutatja be a két nap során.

Pénteken mutatják be a Gyilkos-tó legendája című egyfelvonásos táncjátékot. Emellett a szervezők megemlékeznek a székely és magyar katonáról, határőrökről, akik önfeláldozó hazaszeretet tanúsítva védték a magyar állam keleti és déli határait. Ennek keretében Székely határőrök nyomában címmel konferenciát tartanak, majd bemutatják a Határjárók a Kárpátokban túrakalauz-sorozat Fogarasi-havasok című kötetét - közölte az intézmény az MTI-vel.



A Gyergyószéki ízek kóstolója című programon Benedek Árpád mesterszakács kíséretében Gyergyószék híres ételeit lehet megkóstolni, a Székely humoresten pedig Muszka Sándor és Orbán János Dénes irodalmár lép fel.



Szombat este Baricz Gergő ad koncertet, amelyen saját dalok és szerzemények mellett Muszka Sándor és Szálinger Balázs verseinek feldolgozását is hallhatja a közönség.



A Magyarság Háza Galéria Színnel-lélekkel Székelyföldön című fotókiállításán a térség értékeit, hétköznapjait és ünnepeit mutatják be Borbély Bartis Árpád, Buslig Barna, Elekes Károly, Erős Zoltán Levente, Hadnagy László, Ivák Péter, Mincsor Szabolcs, Munzlinger Attila, Suciu Cristian és Szabó Csaba fotográfusok.



A Magyarság Háza Filmklubjában Dezső Mátyás Világszép Gyilkos-tó című ismeretterjesztő dokumentumfilmjét vetítik.



A programok ingyenesek, de regisztrációkötelesek.

MTI