Egész éves viharjelzést kér a Balatoni Szövetség

2018. február 15. 17:39

A Balatoni Szövetség a horgászok, vitorlázók biztonságáért kezdeményezi a Belügyminisztériumnál, hogy biztosítsák egész évben a jelenleg szezonálisan működő viharjelzést a Balatonon - közölte Balassa Balázs, a szervezet elnöke csütörtökön az MTI-vel.

Elmondta: a Bakony-Balaton Horgász Szövetség a Balaton környékén működő összes horgász szövetség támogatásával fordult kérelmével a Balatoni Szövetséghez. Azt kérték az üdülőrégió önkormányzatait tömörítő szervezettől, hogy tegyen lépéseket az egész évben működő viharjelzés bevezetéséért, megítélésük szerint ez elengedhetetlen feltétele a horgászat biztonságosabbá tételének.



A Balatoni Szövetség elnöksége szerdai ülésén döntött arról, hogy támogatja a kérelmet, amelynek teljesülése fontos mások számára is. Balassa Balázs szerint a téli, késő őszi és kora tavaszi vitorlásversenyek is bizonyítják, hogy a Balatonnál egész évben vitorlásszezon van. A mostani enyhe télben még decemberben is sok horgász volt a vízen, és vitorlázók, kajakosok szelték a Balaton hullámait, a biztonságuk fontos a szövetségnek - mondta.



Hozzátette, indokolttá tehetik a kérést az időjárásban tapasztalható globális változások is. Erre utal, hogy tavaly jóval több vihart jeleztek az április 1. és október 31. között működő viharjelző rendszerek a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál is, mint az előző évben.

MTI