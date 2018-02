Elkezdődött a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál

2018. február 15. 22:01

Wes Anderson Isle of Dogs (Kutyák szigete) című animációs filmjének világpremierjével elkezdődött csütörtök este a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale), a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválja.

A német főváros központjában, a Potsdamer Platz mellett álló Berlinale-palotában (Berlinale Palast) megtartott gálán részt vett a jövőbeli Japán kitalált helyszínein játszódó alkotás szereplőinek hangot adó világhírű művészek közül Bill Murray, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Bryan Cranston és Liev Schreiber, és a több mint 1600 meghívott vendég között ott volt mások mellett Helen Mirren, Mario Adorf, Wim Wenders és a Cumhuriyet török ellenzéki lap berlini emigrációban élő főszerkesztője, Can Dündar.



A Berlinale most először kezdődött animációs filmmel, és a 2014-es Grand Budapest Hotel után négy éven belül másodszor kezdődött egy Wes Anderson-alkotással. Az amerikai rendező negyedszer szerepel a fesztiválon, a Grand Budapest Hotellel elnyerte a zsűri nagydíját. Új filmje 18 további alkotással indul az Arany Medvéért és a különböző alkotói kategóriákban odaítélt Ezüst Medvékért.



Ha nem is a filmekben, hanem inkább a vetítések közötti beszélgetéseken és a fesztivál köré szervezett nyilvános vitákon, mégis fontos téma az idei Berlinalén a filmszakmát megrázó szexuális zaklatási botrányok sora. Ezekkel kapcsolatban Monika Grütters, a német szövetségi kormány kulturális államminisztere a fesztivált megnyitó beszédében kultúraváltást sürgetett, és hangsúlyozta, hogy túl sokáig tartott a hallgatás és a félelem a filmes világban.



A Berlinale szervezői igyekeznek felkarolni a nemi erőszakkal és zaklatással vádolt amerikai producer, Harvey Weinstein körül tavaly kirobbant botrány nyomán indult #MeToo mozgalom ügyét, így például most először ingyenes és anonim tanácsadó szolgálatot üzemeltetnek mindazoknak, akiket diszkrimináció vagy zaklatás ér, vagy szexuális bűncselekmény áldozataivá, esetleg tanújává válnak a február 25-ig tartó fesztiválon.



A 11 nap alatt 78 országból 385 filmet mutatnak be és 949 vetítést tartanak. A díjakat hagyományosan az utolsó előtti napon adják át, ezúttal február 24-én, az utolsó nap pedig csak a közönségé, akkor még egyszer levetítik a különböző szekciók legsikeresebb alkotásait.



Magyar szempontból a mostani hétvége a legfontosabb nap: szombaton mutatják be Bucsi Réka Solar Walk című animációs filmjét a rövidfilmes szekcióban, vasárnap pedig Bogdán Árpád Genezis című munkáját a szerzői filmeket és innovatív zsánerfilmeket felvonultató Panorama szekcióban. Ugyancsak szombaton mutatkozik be Tenki Réka, a budapesti Örkény Színház társulatának tagja a fesztivál Shooting Stars című programjában. A legígéretesebb európai színésztehetségeket felvonultató rendezvénysorozaton korábban olyan, időközben világszerte ismertté vált művészek szerepeltek, mint Daniel Craig, Alicia Vikander és Daniel Brühl.



Magyar vonatkozású munka a Das schweigende Klassenzimmer (Az elnémult osztály) című német játékfilm is, amelyet a különleges filmeket bemutató Berlinale Special szekció programjába válogattak be. Lars Kraume rendező egy megtörtént eseményt dolgozott fel, a Storkow nevű keletnémet kisváros gimnáziumában 1956. október 29-én szervezett szolidaritási akciót, amellyel a tanulók a magyar forradalmárok mellett álltak ki ötperces néma tiszteletadással.



A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás filmfesztiválok sorában. A szervezők félmillió látogatóra számítanak. A szemlét számos program kíséri, ezek közül hagyományosan az Európai Filmvásár a legjelentősebb, amelyen az idén is részt vesz a Magyar Nemzeti Filmalap.

MTI