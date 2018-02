Több mint három órán át tárgyalt Erdogan Tillersonnal

2018. február 15. 22:32

Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön fogadta Rex Tillerson amerikai külügyminisztert Ankarában. A több mint három órás tanácskozásról a török államfői hivatal rövid közleményt tett közzé, miszerint a felek a találkozón a szíriai és iraki helyzet mellett egyéb regionális kérdésekről, valamint a terrorizmus elleni harcról és a kétoldalú kapcsolatokról is egyeztettek.

A beszámoló alapján Erdogan "világos módon" kifejtette Tillersonnak Törökország prioritásait illetve elvárásait.



A NATO-tag Törökország január 20-án hadműveletet indított az észak-szíriai Afrín kerületben az Egyesült Államok egyik fő szövetségese ellen. Az Afrínt ellenőrző Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milíciát Washington az utóbbi hónapokban modern fegyverekkel látta el az Iszlám Állam elleni harchoz, Ankara ugyanakkor a törökországi szakadár Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK) szövetséges terrorszervezetnek és nemzetbiztonsági kockázatnak tekinti az YPG-t.



Erdogan a hadművelet kezdete után nem sokkal bejelentette, hogy az Olajág fedőnevet viselő hadművelet Afrínnal nem ér véget és Törökország a keletebbre található Manbídzs térségét is megtisztítja a szíriai kurd milíciától.



Az ankarai vezetés a közelmúltban felszólította a Manbídzsban állomásozó amerikai csapatokat, hogy vonuljanak vissza a szintén az YPG ellenőrzése alatt álló Manbídzs térségéből, s állítsák le a kurd milícia további támogatását, különben szembe kerülhetnek a török hadsereg alakulataival. Törökország azt is kérte az Egyesült Államoktól, hogy szedje össze az YPG-nek juttatott fegyvereket és vezényelje vissza a kurd milíciát az Eufrátesz folyó keleti partjára.



A török sajtóban csütörtökön nem kis felháborodást keltett, hogy Tillerson Ankarába érkezése előtt néhány órával Libanonban azt mondta: "Washington nem látta el nehézfegyverzettel az YPG-t, így nincs is mit begyűjteni."



Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter egy hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta: "a török-amerikai kapcsolatok nagyon kényes pontra jutottak. Ankara már nem kér az ígéretekből, konkrét lépéseket vár. Az Egyesült Államok az oka, hogy megbomlott a bizalom. Vagy helyrehozzuk a viszonyt vagy az teljesen megromlik."



Az amerikai külügyminiszter közel-keleti körútjának záró állomása Ankara, ahová kétnapos látogatásra érkezett.



Tillerson a pénteki napon Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterrel további egyeztetést tart. A várakozások szerint az amerikai tárcavezető péntek reggel tart közös sajtótájékoztatót török kollégájával.



Ankara nagyvárosi önkormányzata Tillerson érkezése előtti napon, szerdán úgy döntött, hogy - mintegy jelzésértékű lépéssel - átnevezi az ankarai amerikai nagykövetség előtti utcát Olajág utcára.

MTI