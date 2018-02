Hortobágyi T. Cirill az új pannonhalmi főapát

2018. február 16. 14:57

Hortobágyi T. Cirill főmonostori perjel lett az új pannonhalmi főapát, miután Ferenc pápa, elfogadva a főapátválasztás január 6-i eredményét, pénteken kinevezte a tisztségre - tájékoztatta a főapátság az MTI-t.

Hortobágyi T. Cirill a 996-ban alapított monostor 87. apátja, Szent Asztrik nyolcvanhatodik utóda.



A mindenkori pannonhalmi főapát a Magyar Bencés Kongregáció főapátja is egyben. Az új főapát benedikálása (megáldása) március 21-én, Szent Benedek ünnepén lesz.



Hortobágyi T. Cirillt a főmonostori konvent, a Pannonhalmához tartozó negyven örökfogadalmas szerzetes választotta meg.



Az új főapát Várszegi Asztrikot váltja, aki 1991 óta három cikluson keresztül vezette a közösséget, és aki 2009-es megválasztása után jelezte, hogy a harmadik főapáti ciklus végeztével visszavonul. (A főapáti szolgálat kilencéves időszakokra oszlik.)



A Pannonhalmi Főapátság közleménye szerint Hortobágyi T. Cirill 1959. február 22-én született Nagytályán. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjaként 1977-ben érettségizett, s még abban az évben, augusztus 21-én magára öltötte a bencés szerzetesi ruhát.



1985. augusztus 15-én szentelték pappá. 1991 óta főmonostori perjel, 1993 óta pedig a főapát gazdasági helyettese is. E tisztségében a főapátság szociális, oktatási és kulturális intézményei felett a fenntartói jogokat, a főapátság vállalkozásai felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.



1988 óta a Főapáti Tanács, 1997 óta a Prézesi Tanács állandó tagja. Két évig a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumot is igazgatta. 1991-től a Bencés Diákszövetség vezetőségének tagja.



Ő indította el az Apátsági termékcsalád nevű programot, amelynek célja a régi receptúrák felkutatása, az arra alapozó termékfejlesztés és gyártás. Irányítása alá tartozott az elmúlt években a főapátság hosszú távú turisztikai és marketing kommunikációs tervének elkészítése és az arra alapozott beruházások irányítása.



Folyamatosan részt vállal abban a küldetésben, hogy a modern médiaeszközök és kommunikációs csatornák felhasználásával minél érthetőbben és minél szélesebb kör számára hozzáférhetővé tegyék a főapátság ezeréves értékeit - írta a főapátság.



Hortobágyi T. Cirill kitüntetései: Kitaibel Pál-emlékérem, Magyar Köztársasági Elnöki Kitüntetés, Maklár község díszpolgára - tudatta a szerzetesközösség.

MTI