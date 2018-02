Megkezdődött a CDI konferenciája Budapesten

2018. február 16. 15:19

Megkezdődött a kereszténydemokrata pártokat tömörítő CDI vezetőségi ülése és konferenciája pénteken Budapesten.

A vezetői találkozó megnyitóján Andrés Pastrana, a CDI elnöke, Kolumbia korábbi államfője köszöntőjében hangsúlyozta: a demokratikus rendszer védelmén túl fontos feladat az állam legfontosabb vezérelvének, a szabadságnak is a védelme, és ezt csak a jogállam érvényesítésével lehet megvalósítani.



Úgy vélte, kizárólag a törvények biztosíthatják a szabadságot, csak a jogállamiság keretei között lehet garantálni az állampolgárokat megillető jogokat és egyenlőséget. "A törvény előtti egyenlőség az egyetlen egyenlőség" - jelentette ki.



Andrés Pastrana azt mondta: a történelem tanulságait levonva az is látható, hogy csak így, törvényekkel biztosítható a gazdasági fejlődés is.



José María Aznar volt spanyol miniszterelnök, a CDI tiszteletbeli elnöke a bizalom megteremtését nevezte a legfontosabb feladatnak Európában, továbbá egy új egyensúly megteremtése mellett foglalt állást az EU és tagállamai között.



A politikus értékelése szerint Európa nem lehet sikeres a múlt béklyójában és számos tényező - például a technológiai fejlődés és a globalizáció - új forgatókönyvet kíván. Azt is megfogalmazta, hogy mélyebben kell elemezni a migráció problémáit és Európának aktívabban kell szerepet vállalnia például a szíriai és líbiai konfliktus megoldásában.



José María Aznar kitért arra is, hogy nem szabad alulbecsülni azokat a károkat, amelyeket a Brexit okoz az EU-nak, továbbá létfontosságúnak ítélte az atlanti dimenziót, az Egyesült Államokkal való korábbi erős kapcsolat helyreállítását.

Szemben Josip Brkic bosnyák külügyminiszter-helyettes, Antonio Ledezma venezuelai ellenzéki vezető, Ulisses Correia e Silva, Zöld-foki miniszterelnök, López-Istúriz, a CDI főtitkára, Andrés Pastrana, a CDI elnöke, Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök, a CDI alelnöke és José María Aznar volt spanyol miniszterelnök, a CDI tiszteletbeli elnöke (b-j) a kereszténydemokrata pártokat tömörítő CDI budapesti vezetőségi ülésén és konferenciáján a Marriott Hotelben 2018. február 16-án. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt



A volt kormányfő jókívánságait fejezte ki Orbán Viktornak és a Fidesznek, bízva abban, hogy fontos győzelmet aratnak a következő választásokon.



Pénteken Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz a CDI vezető testületeinek budapesti ülésein, majd felszólal a szervezet vallásközi párbeszéddel foglalkozó fórumán.



A jobbközép pártokat tömörítő világszervezetet 1961-ben alapították, Orbán Viktor jelenleg az egyik alelnöki posztot tölti be.

MTI