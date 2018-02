Beismerte tettét a floridai iskola tömeggyilkosa

2018. február 16. 20:59

A floridai középiskolában szerdán tömeggyilkosságot elkövetett Nicolas Cruz beismerte tettét. Közben az amerikai iskolákban megerősítették a rendőri jelenlétet, megszaporodtak az iskoláknak címzett fenyegetések.

A rendőrség pénteki tájékoztatása szerint a 19 éves Nikolas Cruz csütörtökön a bíróságon beismerte tettét. A bíróság 17 rendbeli, előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság ügyében emelt vádat ellene, kizárva az óvadék fejében lehetséges szabadlábra helyezést.



A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) pénteken elismerte: korábban kapott bejelentést arról, hogy Cruz potenciális veszélyforrás. Ben Bennight, az egyik videómegosztó portál felhasználója ugyanis tavaly bejelentette: a portálon Cruz olyan képsort jelentetett meg, amelyen arról beszélt, hogy iskolai lövöldöző lesz belőle. Az FBI akkor csaknem fél órán keresztül beszélgetett erről a bejelentővel.



A hivatal később közleményt adott ki, amelyben elismerte, hogy kudarcot vallott, mert nem adott hitelt a Cruzról tett bejelentéseknek. Kiderült ugyanis, hogy nemcsak Ben Bennight hívta fel az FBI figyelmét Nicolas Cruzra, hanem az idén január 5-én Cruz egyik ismerőse is bejelentést tett a fiatalember zavarba ejtő internetes bejegyzéseiről a közösségi médiában, és arról, hogy gyakran hangoztatta, embert akar ölni. "Az információ nem jutott el a Miamiban lévő irodánkba, ezért akkor nem indult nyomozás" - olvasható a péntek délutáni közleményben.



Christopher Wray, az FBI igazgatója a közleményben bejelentette: vizsgálat folyik az ügyben, hogyan fordulhatott elő ez a gondatlanság.



Marco Rubio, floridai republikánus szenátor közleményben "megbocsáthatatlannak" nevezte az FBI kudarcát, s azt javasolta, hogy mind a képviselőház, mind a szenátus indítson vizsgálatot az ügyben.



Az amerikai sajtóban egyre-másra kerülnek napvilágra Nikolas Cruz korábbi internetes bejegyzései, videómegosztó portálokon megjelent képsorai. Fegyverekkel és késekkel pózolt, s egy tavaly nyáron, New Yorkban elkövetett mészárlás után például azt írta: "én sokkal jobban tudom ezt csinálni". A CNN hírtelevízió megszólaltatta Cruz egyik ismerősét, aki elmondta: Nikolas Cruz úgy szokott bemutatkozni, hogy "helló, Nick vagyok, iskolai lövöldöző".



Közben az amerikai iskolákban - szerte az országban - fokozták az iskolák védelmét. Megerősítették a rendőri jelenlétet és - a The Washington Post című lap információi szerint - különös figyelemmel követik a problémás magatartású diákokat.



A floridai mészárlás óta megszaporodtak az iskoláknak címzett fenyegetések. Ezek elsöprő többsége hamisnak bizonyult, de például az Arkansas államban lévő Fayetteville város középiskolájában letartóztattak egy diákot, aki azzal fenyegetődzött, hogy "szétlövi az iskolát, úgy, ahogyan azt Floridában tették". A dél-karolinai Spartanburgban szintén letartóztattak egy diákot, mert az egyik videómegosztóra olyan képet tett fel, amelyen maszkkal és lőfegyverrel látható, s hozzá azt a feliratot írta: "holnap Florida, második forduló".

MTI