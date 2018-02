Bátorság - St and P: megerősítés igen, felminősítés nem

2018. február 17. 00:20

Megerősítette a magyar államadós-osztályzatot a Standard & Poor's :

Megerősítette Magyarország hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló államadósság-kötelezettségeinek "BBB mínusz/A-3" szintű, befektetési ajánlású besorolását pénteken a Standard & Poor's.

A nemzetközi pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege - S&P Global Ratings - péntek este Londonban bejelentette azt is, hogy a magyar szuverén osztályzatra változatlanul pozitív kilátás érvényes.



A Standard & Poor's egyben visszavonta a Magyar Nemzeti Bankra (MNB) érvényben tartott, szintén "BBB mínusz" besorolást, a bank kérésére.



A magyar államadós-osztályzat megerősítéséhez fűzött elemzésében a cég kiemelte: a besorolásra érvényes pozitív kilátás - amely tavaly augusztus óta van érvényben a magyar adósbesoroláson - elsősorban annak lehetőségét tükrözi, hogy a magyar gazdaság erősödő mérőszámai segíthetik a bankrendszerben folyamatosan zajló javulást, és ezzel megerősíthetik a monetáris politika transzmissziós csatornáját.



A Standard & Poor's közölte: 12-18 havi távlatban felminősítheti a magyar adósosztályzatot, ha a pénzügyi szektorban végbement legutóbbi javulások erősítik a hatóságok képességét a hazai monetáris kondíciók befolyásolására.



A cég szerint ennek jelei közé tartozna például a banki hitelkihelyezések még erőteljesebb fellendülése, amelyhez folytatódó gazdasági növekedés, többletes folyómérleg-egyenleg és korlátok között tartott államháztartási hiány társul.



A Standard & Poor's alapeseti előrejelzésként arra számít, hogy a költségvetési ösztönzés folytatását célzó kormányzati szándék ellenére kordában lehet tartani a költségvetési megcsúszást: a cég várakozása szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért államháztartási hiány a 2018-2021 közötti időszakban éves átlagban nem haladja meg a 2,2 százalékot a 2016-2017-ben mért 2 százalékos átlag után.



A hitelminősítő szerint a likvid eszközöktől megszűrve számolt államadósság-ráta valamelyest csökkenni fog, de a belátható előrejelzési távlat végéig 60 százalék felett marad.



A Standard & Poor's kiemeli azonban az államadósság-profil javulását, hangsúlyozva: a koncentrált szakpolitikai erőfeszítések hatására a devizában denominált magyar államadósság a teljes államadósság-állománynak ma már csak mintegy az ötöde.



A cég arra számít, hogy a hitelkihelyezés a 2011-2016 közötti visszaesés után, 2018-2021 között éves átlagban 4,5-5 százalék közötti ütemben növekszik, 2018-2019-ben ugyanakkor várhatóan már 10 százalék alatt lesz a nem teljesítő követelések aránya a teljes kinnlevőség-portfolión belül.



A hitelminősítő közölte: stabilra veheti vissza a besorolási kilátást a jelenlegi pozitívról, ha a hitelkiáramlás növekedési üteme mégis lanyha maradna, és ha a bankszektor nem teljesítő kinnlevőség-rátája növekedésnek indulna.



Negatív hitelminősítői lépést eredményezhetne más tényezők mellett például a magyar közfinanszírozási rendszer esetleges gyengülése, a külső sérülékenység növekedése, az árfolyampolitika beavatkozásra hajlamosabbá válása - áll az elemzésben.



A Standard & Poor's megállapítja ugyanakkor, hogy a magyar gazdaságban erőteljes ciklikus fellendülés zajlik. A cég közölte: várakozása szerint a magyar hazai össztermék az idén 3,5 százalékhoz közeli ütemben növekszik, csak mérsékelten lassabban, mint 2017-ben.



A hitelminősítő szerint a magyar növekedés tényezői közé tartozik a reálbérek és a foglalkoztatottság növekedése által hajtott fogyasztási "boom", a költségvetési ösztönzés, a minimálbérek emelése, az Európai Unió strukturális és kohéziós folyósításainak jelentős gyorsulása, a lakástámogatásokra fordított összeg növelése, a magánszektor pénzügyi mérleghelyzetének erősödése, valamint a folytatódó euróövezeti fellendülés.



A Standard & Poor's szerint azonban az általa valószínűsített idei növekedés meghaladja a magyar gazdaság hosszú távú növekedési potenciálját. A cég arra számít, hogy a szerkezeti kihívások miatt a magyar hazai össztermék évenkénti növekedési üteme a 2019-2021 közötti időszakban valamivel 2,5 százalék alatt lesz.



A hitelminősítő a lassító hatású kihívások közé sorolta a gyenge demográfiai helyzetet, amelyhez véleménye szerint hozzájárul az is, hogy a kormány nem hajlandó migráns munkaerő befogadására, valamint a kiterjedt méretű közszférát, az üzleti környezet gyengeségeit, az alacsony termelékenységet és a túlfűtötté váló munkapiacot.



A Standard & Poor's szerint mindemellett a 2020 utáni növekedési kilátásokat befolyásolhatja, ha a brit EU-tagság megszűnése után csökkennek az uniós finanszírozások, és az is, ha változnak az EU strukturális folyósításainak elosztási kritériumai, tekintettel nem utolsósorban arra, hogy Magyarország és az EU között egyes szakpolitikai kérdésekben nyílt nézeteltérések vannak.



A Standard & Poor's szerint ugyanakkor a magyar kormány bizonyos nem konvencionális szakpolitikai lépései a kedvező külső környezettel együtt hozzájárultak a magyar gazdaság külső sérülékenységeinek mérsékléséhez és a makrogazdasági stabilitás biztosításához.



A hitelminősítő közölte: elismeréssel adózik a magyar kormány nagyratörő reformprogramjának is, amelynek célja a versenyképesség és a termelékenység erősítése.



A Standard & Poor's kifejezésre juttatta mindazonáltal azt a véleményét is, hogy a 2010-es évek eleje óta végrehajtott intézményi változtatások, a fő intézmények - például az MNB és az Alkotmánybíróság - törvényi keretrendszerének újrakodifikálása gyengítette az egyes hatalmi ágak közötti fékek és ellensúlyok rendszerét, a független tömegmédia ellen hozott korlátozó intézkedések és a nem kormányzati szervezetekkel szembeni fellépés pedig további politikai centralizációhoz vezetett.

MTI