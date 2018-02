Németh Zsolt aláírta a kisebbségvédelmi kezdeményezést

2018. február 17. 14:39

Aláírta a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést (Minority SafePack) a határon túli magyarok jogaiért szombaton Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Budapesten, a Kárpát-medencei középiskolások vezetőképzője keretében.

Az eseményen a kezdeményezést Németh Zsolt össznemzeti ügynek nevezte és kiemelte: olyan jogok megszerzését tűzi ki célul, amelyek elvezethetnek egy európai kisebbségvédelmi rendszer kialakításához. Az elnök elmondta, hogy április 3-áig egymillió aláírásnak kell összegyűlnie ahhoz, hogy elindulhasson a folyamat az Európai Unió szerveinek bevonásával a kisebbségvédelmi rendszer megvalósítására.



Komoly belső és nemzetközi jogi erőfeszítésekre van szükség van ahhoz, hogy a külhoni magyarok jogai megfelelő védelemben részesüljenek - hangsúlyozta, hozzátéve: ezen az úton még sokáig kell menetelni. Azt mondta, hogy a nemzetközi színtéren gyalázatos a helyzet, mivel az Európai Unióban nincs kisebbségvédelmi rendszer.



Kiemelte: a szomszédos országokban élő magyarok az elmúlt években egy nemzeti összetartozási politika eredményeképpen egyre inkább a határokon átívelő integráció szereplői, akik ebben a jogi kezdeményezésben egységesen léptek fel. Felhívta a figyelmet a nemzetközi nyilvánosság szükségességére is, amely jó eszköze az érdekérvényesítésnek, valamint arra is, hogy minden magyar felelős minden magyarért.



Németh Zsolt az aláírás után fórumot tartott Tárnok Balázzsal, a Rákóczi Szövetség jogi szakértőjével.



A Rákóczi Szövetség harmincadik alkalommal rendezi meg Kárpát-medencei középiskolásoknak a vezetőképzőt, amelyen 33 iskola mintegy száz diák és tanár képviselője vesz részt február 16. és 18. között. A programok között szerepel a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum látogatása, előadások és élménypedagógiai foglalkozás is.



A vezetőképző központi témája hagyományosan az érték és az ifjúság gondolat köré szerveződik. A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson a kapcsolatépítésre és elősegítse a középiskolai szervezetek munkáját. A szövetségnek a Kárpát-medencében 270 középiskolában működik ifjúsági szervezete.

MTI