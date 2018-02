Balog: példaértékű az Egészséges Vásárhelyért Program

2018. február 17. 14:46

Példaértékű a Hódmezővásárhelyen tíz éve elindított Egészséges Vásárhelyért Program (EVP) - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere szombaton Hódmezővásárhelyen.

Balog Zoltán az EVP szűrőnapján tartott sajtótájékoztatón elmondta, Hódmezővásárhelyen több olyan, akár tíz éve elindított kezdeményezés is van, amelyet a kormány most próbál országos programként megvalósítani.



A miniszter ezek közül az egészségfejlesztési irodákat emelte ki. Mint mondta, az elmúlt években országszerte hatvanat hoztak létre, számukat a következő évben száz fölé szeretnék emelni, különösen a hátrányos helyzetű térségekben újabbakat létrehozva.



A politikus kifejtette, az irodák feladata olyan komplex szolgáltatást nyújtani az embereknek, ami a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Magyarországon ugyanis - uniós összehasonlításban - túl sok időt töltenek kórházban a páciensek, az alapellátásból pedig túl gyorsan küldik tovább egyéb vizsgálatokra és kezelésekre a betegeket.



Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter arra emlékeztetett, az EVP elindítása elválaszthatatlanul összefügg azzal, hogy a Gyurcsány-kormány a kórház leépítéséről, bezárásáról döntött. Az ezt követő tiltakozások után döntött az önkormányzat a népegészségügyi program elindításáról.



Az elmúlt tíz évben a program munkatársai 40 ezer alkalommal találkoztak a hódmezővásárhelyiekkel, az elvégzett szűrővizsgálatok, életmód-tanácsadások eredményei az egészségügyi adatokban is látszanak majd - közölte a térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő miniszter.



A politikus kitért arra, Hódmezővásárhelyen az elmúlt időszakban radikálisan csökkent a munkanélküliség, újra 24 ezer munkahely van a városban, annyi, amennyi legutóbb a rendszerváltáskor. A munkaadóknak egészséges munkavállalókra van szükségük, így nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos, hogy az egyik leginkább veszélyeztetett, az 55-65 év közötti korosztály számára biztosítsák az egészség megőrzésének lehetőségét.



Az önkormányzat tíz éve indította el az EVP-t, amely mára Magyarország egyik legaktívabb és legeredményesebb népegészségügyi programjává vált. Az EVP minden vásárhelyinek, a gyermekektől a legidősebbekig segítséget nyújt az egészséges életmód kialakításához, a betegségek megelőzéséhez és kiszűréséhez, valamint az egészségfejlesztéshez és az egészségi állapot nyomon követéséhez.



Hegedűs Zoltán (Fidesz-KDNP) alpolgármester hangsúlyozta, az EVP az egyik legsikeresebb és legnépszerűbb kezdeményezés a városban, a kidolgozott modellt pedig már több hazai településen és a határon túl is mintaként használják. Az önkormányzat döntött arról, hogy biztosítja a forrást a program további tízéves működtetésére.

MTI