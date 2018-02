Wauquiez: Sarkozy államfőként lehallgatta a minisztereit

2018. február 17. 15:41

Nicolas Sarkozy volt francia államfő lehallgatta saját minisztereit, a tavalyi elnökválasztás jobboldali jelöltje, Francois Fillon korrupciós botrányának kirobbantása mögött pedig Emmanuel Macron jelenlegi államfő áll - állítja Laurent Wauquiez, a jobbközép Köztársaságiak elnöke egy diákoknak tartott konferencián készült hangfelvétel szerint.

A lyoni menedzserképző főiskolán (EMLYON) a politikus engedélye és tudta nélkül készült felvétel - amelyet péntek este sugárzott a TMC kereskedelmi tévécsatorna Quotidien című műsora - szombaton hatalmas politikai vihart kavart Franciaországban.



"Nicolas Sarkozy időnként ellenőrizte azok mobiltelefonjait, akik részt vettek a kormányülésen. Lehallgatta azokat, leszívta a maileket, az SMS-eket, és ellenőrizte, hogy miket beszélnek a miniszterek" - mondta a diákoknak Laurent Wauquiez, aki maga is tagja volt Nicolas Sarkozy kormányának (2007-2012).



A jobbközép Köztársaságiak decemberben megválasztott új elnöke a jelenlegi államfőt sem kímélte.



"Ha objektíve nézzük, a csillagok együttállása eléggé hihetetlenül jól jött ki (Macronnak). Mármint hogy Fillon megnyerte az előválasztást, aztán meg összeomlott. Biztos vagyok abban, hogy (Macron) szervezte meg, és úgy gondolom, hogy nagyban hozzájárult a (Fillont) lejárató csoport felállításához" - fogalmazott a jobboldali pártelnök.



Wauquiez korábbi párttársáról, Gérald Darmanin költségvetési miniszterről is beszélt, aki ellen egy állítólagos 2009-es eset miatt nemi erőszak vádjával feljelentést tett egy nő.



"Nagyon jól tudja, mit tett, nagyon jól tudja, mi fog történni. Repülni fog" - mondta a felvételen a pártelnök.



A költségvetési miniszter ellen péntek este bizonyíték hiányában megszüntette a nyomozást a párizsi ügyészség, a kormány pedig támogatásáról biztosította őt.



Benjamin Griveaux kormányszóvivő a Twitteren úgy reagált a a felvételen elhangzottakra, hogy azok "rágalmazások, sértegetések, vulgáris. Az oktatás sajátos koncepciója. Az EMLYON diákjai ennél jobbat érdemelnek".



Christophe Castaner, a kormánypárt, a Köztársaság Lendületben (LREM) vezetője szerint pedig végre egyértelművé vált Laurent Wauquiez "igazi természete".



"Wauquiez igazi természete megvetni az újságírókat, Nicolas Sarkozyt vagy Angela Merkelt, és arról is meg van győződve, hogy Macron is őt másolja!" - írta a pártvezető.



"Mi nem lejárató hadjáratot folytattunk, mi csak kampányoltunk (az elnökválasztáson)" - mondta szombaton Aurore Bergé, az LREM szóvivője. "Mindez rávilágít arra, ki is Laurent Wauquiez. Mennyire durva a véleménymanipulációban. Mindenki tudja, hogy miket mond, aztán meg azt állítja, hogy ő olyat soha nem mondott, és számos dologban hazudik. Most a közvélemény is láthatja, ki ő, és mik a módszerei" - tette hozzá a szóvivő a France Info hírrádióban.



Laurent Wauquiez szombaton közleményben ítélte el, hogy a diákok előtt tartott előadását "törvénytelen módon rögzítették", és jogi következményeket helyezett kilátásba.



A Köztársaságiak részéről egyetlen politikus sem kívánta kommentálni a pártelnök szavait, a France2 közszolgálati televízió híradójának tudósítása szerint viszont a jobboldalon mindenki elismeri, hogy leginkább a Nicolas Sarkozyról mondottak nagyon kínosak, s várhatóan tovább mélyítik a legnagyobb ellenzéki párton belüli törésvonalakat.

MTI