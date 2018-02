Fidesz: Gyurcsány feladta a nemzeti szuverenitást

A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc mindenben feladta a nemzeti szuverenitást és a bevándorláspolitikában is feladná.

Így reagált Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-nek Gyurcsány Ferenc szombati kampánynyitóján elhangzottakra, melyen a Demokratikus Koalíció elnöke 12 intézkedés megvalósítását ígérte egy esetleges kormányváltás utáni első napra.



Hidvéghi Balázs közleményében kiemelte: Gyurcsány Ferenc egyszer már tönkretette az országot. "Minden idők legkorruptabb kormányzása fűződik a nevéhez, sorozatos megszorításokkal sújtotta a családokat, növelte az adókat, és elvett egy havi bért a közszféra dolgozóitól" - fogalmazott a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója.



Mint kifejtette, Gyurcsány Ferenc mindenben feladta a nemzeti szuverenitást: a gazdaságpolitikában, az energiapolitikában, és most feladná a bevándorláspolitikában is. Ugyanott folytatná, ahol abbahagyta, csak most már a Soros-tervet is végrehajtaná és betelepítené a migránsokat - hangsúlyozta közleményében Hidvéghi Balázs.

MTI