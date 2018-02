Temesvár az embercsempészet egyik új központja

2018. február 18. 11:22

A balkáni migrációs útvonalon folytatott embercsempészet egyik új központja lett Temesvár - közölte a német szövetségi rendőrség a Welt am Sonntag című vasárnapi német lappal.

A határigazgatásért felelős német rendőri szerv közleménye szerint Temesvárnak "jelentős szerepe" van az embercsempész bűnszervezetek teherautókkal, kamionokkal végzett életveszélyes tevékenységében. A romániai város "hot spot" (gyűjtő- és elosztóközpont) funkciót tölt be a hálózatok működésében.



A szövetségi rendőrség a közleménnyel megerősítette a Welt am Sonntag szerkesztőségéhez eljutott belső elemzését, amely szerint Temesvár "új súlypont" a balkáni útvonalon folytatott teherautós embercsempészetben. A városban helyezik el a járművekben az embereket, akiket Magyarországon keresztül szállítanak tovább Közép-Európába. A magyar kormányt figyelmeztették a fejleményre - áll a lap beszámolójában.



Példaként említették, hogy egy szíriai férfi 5500 eurót (1,7 millió forint) fizetett embercsempészeknek azért, hogy családját eljuttassák Németországba. A férfi Törökországban lépett kapcsolatba egy embercsempész szervezettel.



A szövetségi rendőrség adatai szerint a balkáni migrációs útvonalon embercsempészetre használt teherautók, kamionok legnagyobb része a "dél- és kelet-európai térségből" származik. Jelentős részüket Törökországban állították forgalomba.



A Welt am Sonntag hozzátette, hogy az utóbbi időszakban emelkedett a leleplezett teherautós embercsempész műveletek száma, ami a többi között a szigorúbb határellenőrzésnek tulajdonítható. A lap szerint a csempészek egyre kevésbé törődnek az emberek biztonságával. Gyakran kettős padlózatot építenek a teherautókba, és az embereket bezsúfolják a jármű padlózata és az álpadló közötti 40-50 centiméter magas résbe, nem törődve azzal, hogy a levegőtlenség miatt akár meg is fulladhatnak.

MTI