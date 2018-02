Varsó elutasítja, hogy holokauszttagadó lenne

2018. február 18. 12:09

A lengyel kormányfői hivatal vasárnap elutasította, hogy holokauszttagadás lenne Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő előző napi, többek között Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök által is bírált kijelentése, miszerint a háborús bűntetteknek zsidó elkövetői is voltak.

A lengyel kormányfői hivatal honlapján olvasható közlemény szerint Morawiecki szavainak "a legkisebb mértékben sem a holokauszttagadás volt a célja, mint ahogy az sem, hogy a németek által elkövetett népirtás miatt a zsidó áldozatokat vádolják".



A lengyel kormányfő szombaton a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencia során újságírói kérdésre válaszolt annak az új lengyel törvénynek a kapcsán, amely büntethetővé teszi, ha a lengyel nemzetet, illetve a lengyel államot a Harmadik Birodalom által elkövetett háborús bűntettekben való - intézményes szintű - bűnrészességgel vádolják.



A kérdésfeltevő, a New York Times újságírója úgy értékelte, hogy a törvény alapján az is bíróság elé kerülhet, aki a bujdosó zsidókat a németeknek eláruló lengyelekről beszél. Az újságíró ennek kapcsán saját családjának háborús sorsát idézte fel. Morawiecki válaszában aláhúzta: a törvény alapján semmiképp sem büntetik majd, "ha valaki kimondja, hogy akadtak lengyel elkövetők". "Úgy ahogy zsidó elkövetők, orosz elkövetők, illetve ukrán elkövetők is akadtak, nem csak a németek" - fűzte hozzá a lengyel kormányfő a sajtójelentések szerint.



Morawiecki az angolul elhangzott nyilatkozatában a perpetrators (elkövető, tettes) szót használta. Kijelentését az izraeli politikusok úgy értelmezték, hogy Morawiecki szerint a holokauszt elkövetői között zsidók is voltak.



A lengyel kormányfő szavait szombaton felháborítónak nevezte Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő. "Problémát okoz a történelem meg nem értése, valamint a nemzeti tragédiánk iránti érzékenység hiánya" - fogalmazott Netanjahu és kilátásba helyezte, hogy "hamarosan beszél Morawieckivel".



A lengyel kormányfői hivatal közleményében felidézik: Morawiecki többször is aláhúzta, hogy "a lengyel fél tiszteletben szándékozik tartani a zsidó érzékenységet, valamint az is célja, hogy az igazság és a kölcsönös bizalom jegyében párbeszédet folytassanak Izraellel és a zsidó diaszpórával".



Morawiecki előző napi szavait a varsói közlemény úgy értelmezi, mint "felhívást a zsidók ellen elkövetett bűntettekről való őszinte beszédre". "Minden egyedi esetet külön kell értékelni, egyetlen egyedi rossz tett miatt nem vádolhatók egész leigázott nemzetek" - áll a dokumentumban, amely felidézi: a zsidók ellen elkövetett népirtást megelőzően a Harmadik Birodalom megszállta Lengyelországot, ezért nem lehet azonos módon értékelni "a német elkövetők és az áldozatul esett nemzetek, különösen a zsidó, a roma és a lengyel nemzet" felelősségét.



A lengyel kormányzó párt, a Jog és Igazságosság szóvivője, Beata Mazurek a PAP hírügynökségnek vasárnap elmondta: Morawiecki "az izraeli fél számára nehezen elfogadható igazságot mondta ki". Előfordult, hogy különféle egyének együttműködtek a megszállóval, ezért nincs szükség bocsánatkérésre az "igazság kimondása miatt" - fűzte hozzá Mazurek.



Történelemhamisítással vádolta meg Morawieckit, és bocsánatkérést követelt vasárnapra virradóan Ronald S. Lauder, a Zsidók Világkongresszusa elnöke is, "paródiának" nevezve, hogy a zsidókat a holokauszt elkövetői között említik.

