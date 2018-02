Zeman felszólította a szociáldemokratákat

2018. február 18. 12:54

Milos Zeman cseh államfő felszólította a Cseh Szociáldemokrata Pártot (CSSD), ne vonuljon ellenzékbe, hanem tárgyaljon az októberi képviselőházi választásokon győztes ANO mozgalommal az új kormány létrehozásáról.

"Azt ajánlom, hogy ha nem akarnak feledésbe merülni, dolgozzanak" - jelentette ki Milos Zeman a szociáldemokrata párt tisztújító kongresszusán vasárnap a kelet-csehországi Hradec Královéban elhangzott beszédében.



Az államfő szerint a szociáldemokrata pártnak tárgyalnia kell a kormányzati szintű együttműködésről az ANO-val, de a támogatásáért nem miniszteri, hanem csak államtitkári posztokat kellene kérnie. Úgy vélte: ha a szociáldemokrata párt nem fog tárgyalni az ANO-val és ellenzékbe vonul, akkor támogatottsága tovább csökkenhet és akár az ötszázalékos parlamenti küszöb alá eshet.



Zeman - aki 1992 és 2002 között a CSSD elnöke volt, és 1998-ban választást is nyert vele - felhívta egykori pártja figyelmét: bár nem ő, hanem az Andrej Babis vezette ANO alakít kormányt, úgy tudja, hogy az ANO-nak már van két lehetséges partnere, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), valamint Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM). Az elnök az említettek vezetői közül Babissal vasárnap este, Tomio Okamurával, illetve Vojtech Filippel pedig a jövő héten találkozik.



Az ANO mozgalomnak a 200 tagú cseh parlamenti alsóházban 78 képviselője van, így egyedül nem tud kormányt alakítani. Andrej Babis első, kisebbségi kormánya januárban nem is kapott bizalmat a képviselőházban. Az államfő bejelentette, hogy a második kormányalakítási kísérlettel is Babist fogja megbízni, de kormányfővé csak akkor nevezi ki, ha biztosítja, hogy az új kormány megkapja a parlament bizalmát.



A képviselőházba jutott kilenc párt közül csak az SPD (22 képviselő) és a KSCM (15 képviselő) hajlandó tárgyalni az új kormány valamiféle támogatásáról az ANO-val, a többiek ezt eddig elutasították. Ennek legfőbb okát Babis személye jelenti, aki ellen büntetőjogi eljárás folyik az uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt. A hat képviselővel rendelkező Polgármesterek és Függetlenek (STAN) közölte: ha Babis nem lesz a kormány tagja, hajlandó lesz támogatni az új kabinetet. Ezt azonban az ANO határozottan elutasítja.



A szociáldemokraták a vasárnapi tisztújító kongresszusukon tervezik a döntés meghozatalát a kormány esetleges támogatásáról. A pártelnöki tisztségre kilenc jelölt van, akik közül egyesek hajlandóak lennének Babissal is együttműködni, mások nem. A nagy érdeklődéssel várt választást a késő délutáni órákra tervezik. A CSSD-nek 15 képviselője van a parlamenti alsóházban. A prágai sajtó úgy tudja: Babis azt szeretné, ha a CSSD belépne a kormányba, amelyet a kommunisták, esetleg az SPD megtűrnének, így a szavazáskor az új kabinet megkaphatná a parlament többségének a bizalmát.

