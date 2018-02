Visszaesett Emmanuel Macron népszerűsége

2018. február 18. 17:46

Emmanuel Macron francia államfő tetszési mutatója egy hónap alatt hat pontot esett vissza, jelenleg a franciák 44 százaléka elégedett a politikájával - derül ki az Ifop közvélemény-kutatóintézet felmérésből, amelyet vasárnap ismertetett a Le Journal du Dimanche című hetilap.

Az 1953 nagykorú francia állampolgár megkérdezésével február 9. és 17. között készült reprezentatív felmérés szerint a franciák 55 százaléka elégedetlen a kormány politikájával.



Az államfő tetszési mutatója - amely decemberben és januárban is még az 50 százalék felett állt - elsősorban az 50 és 64 év közötti korosztályban esett vissza, mintegy tíz százalékkal, feltehetően a nyugdíjra rakodó járulékok január 1-i megemelése miatt.



A tavaly májusi megválasztását követően 66 százalékos tetszési mutatóval rendelkező Macron népszerűsége a nyár végére húsz százalékot esett vissza, azóta viszont fokozatosan nőtt az év végéig.



Frédéric Dabi, a felmérést végző Ifop igazgatója szerint a megtorpanás egyértelmű a kormányzat számára, ugyanis Édouard Philippe kormányfő tetszési mutatója is visszaesett a múlt havi 49-ről 46 százalékra.



Az elemző szerint az államfő megítélésében a vásárlóerő egyre nagyobb szerepet játszik. A társadalomban érezhető a csalódás amiatt, hogy a franciák többsége egyelőre nem érzi a vásárlóerő javulását, amelyet pedig folyamatosan ígér a kormány. Az ország tényleges átalakulásának reményét illetően is megjelentek az első bírálatok a közvélemény-kutató szerint.



Frédéric Dabi ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Macron még mindig sokkal népszerűbb, mint az elődei voltak ugyanebben az időszakban. A megválasztását követő februárban Nicolas Sarkozy volt jobboldali elnök tetszési mutatója 38, Francois Hollande előző baloldali államfőé pedig 37 százalékon állt.

MTI