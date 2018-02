USA - A fegyvervásárlás szigorítását sürgetik

2018. február 18. 22:13

A fegyvervásárlás szigorítását sürgették vasárnap politikusok és diákok egyaránt az Egyesült Államokban a floridai iskolában szerdán elkövetett lövöldözés után.

"Hány diáknak kell még halnia?" - kérdezte a CNN hírtelevízió vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában a szerdai floridai iskolai tömeggyilkosság egyik túlélője.



Cameron Kasky a CNN Az unió állapota című műsorában így fogalmazott: "Azt üzenem a hivatalban lévőknek: vagy velünk vagytok, vagy ellenünk. Mi az életünket veszítjük, miközben a felnőttek csak játszadoznak".



A fegyvervásárlás és - tartás szigorítása körüli vita ismét fellángolt az Egyesült Államokban, mint mindig, amikor valamelyik iskolában lövöldözés tört ki. A floridai diákok már szombaton este fáklyás felvonulást szerveztek a fegyvervásárlást szabályozó törvények szigorítása érdekében, vasárnap pedig valamennyi országos televízióban hallatták hangjukat. "Az imádság és együttérzés nem elég, a kormányzati tisztségviselőknek cselekedniük kell, vagy mondjanak le" - fogalmazott egyikük a CNN hírtelevízióban. Carlos Curbelo, floridai republikánus képviselő az ABC televízióban hangsúlyozta: sok republikánus politikus készen áll arra, hogy "méltányos, a józan észnek megfelelő, a biztonságosságot garantáló törvényeket fogadjon el, új és erős törvényeket, amelyek védelmezik a felelős állampolgárok jogait, azokéit, akik felelősségteljes fegyvertartók, ugyanakkor megakadályozzák az ártatlanokat bántalmazni akarókat abban, hogy fegyverhez jussanak". Curbelo hozzátette: a kongresszus vezető politikusainak, különösen a republikánus pártiaknak, lehetővé kell tenniük erre vonatkozó törvényjavaslatok megvitatását.



"Természetesen az elnöknek lehet és kell is vezető szerepet játszania ebben, sőt, kérem őt, hogy tegye meg!" - fogalmazott, szintén a CNN televízióban John Kasich ohiói republikánus kormányzó, aki a fegyvervásárlás szigorítása mellett foglalt állást. Leszögezte, hogy szerinte a szabad fegyvervásárlás szószólói is ráébrednek, hogy "a józan ésszel és a reális reformokkal válaszolni lehet a szeretteiket elveszítők sírására és elkeseredettségére". Az ohiói politikus a fegyvervásárlás előtti ellenőrzések szigorítását sürgette.



Oklahomai republikánus politikus kollégája, James Lankford szenátor szerint viszont nem azzal van a baj, hogy valakinek fegyvere van, mint amilyen a Floridában is használt AR15-ös tűzfegyver, hanem azzal, hogy ki a tulajdonos. A szenátor az NBC televízió Találkozz a sajtóval című műsorában arról beszélt, hogy szerinte nem általában a fegyvervásárlást kell nehezíteni, hanem a bűncselekményekért már elítéltek, a családon belül erőszakot elkövetők, mentális betegséggel küszködők fegyvervásárlását kell szigorítani. Lankford elmondta, hogy támogat egy olyan törvényt, amely az érvényben lévő ellenőrzési rendszert javítaná.



Robert Runcie floridai tanfelügyelő az NBC televíziónak adott interjújában szintén az iskolai lövöldözéseket megelőző ellenőrzési rendszer szigorítását sürgette.



Jeh Johnson, az Obama-kormányzat belbiztonsági minisztere azonban az ABC televíziónak adott interjújában nem a szigorítást tartotta elsődlegesnek, hanem a közvélemény szerepét. "Nem vagyunk rendőrállam" - fogalmazott.



A floridai lövöldözést túlélő diákok vasárnap bejelentették: szerdára országos menetet szerveznek Washingtonban, hogy a politikusok cselekvését követeljék a fegyvervásárlás korlátozása ügyében. A "Menet az életünkért" kampány főszervezője Cameron Kasky.



A diákok egyébként már szombaton is fáklyás nagygyűlést szerveztek a lövöldözés helyszínéhez, Parklandhoz közeli Fort Lauderdale városában, ahol szintén a fegyvereladás és -tartás szigorítását szorgalmazták.

MTI