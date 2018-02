Jobbik: hagyják ki a gyerekeket a kampányból!

2018. február 19. 14:19

A Jobbik azt kéri, hogy a különböző politikai közösségek ne használjanak gyerekeket "biodíszletként" a tevékenységükhöz.

Varga-Damm Andrea, az ellenzéki párt országgyűlési képviselőjelöltje hétfői budapesti sajtótájékoztatóján elképesztőnek nevezte, hogy a közelmúltban - mint mondta - hideg aszfalton, havas udvaron óvodások, iskolások előtt tartottak politikusok programbeszédet. Hozzátette: ehhez a hatályos szabályozás szerint a szülőknek hozzá kellene járulniuk.



Felháborítónak nevezte azt is, hogy egy fideszes programfüzetbe bekerült egy volt jobbikos polgármester gyermekének fényképe.



A politikus közölte: szeretné, ha ez a választási kampány mentes lenne a gyermekek zaklatásától. Értékelése szerint nincs szükség a hangvételében és mondanivalójában félelmet keltő reklámokra, hirdetésekre. Ezek olyanoktól való félelmet gerjesztenek, amelyeknek szerencsére reális alapja nincs - fogalmazta meg Varga-Damm Andrea.



A képviselő-jelöltet kérdezték Vona Gábor pártelnök Allahról szóló vitatott törökországi kijelentéseiről. Azt felelte, ez egy olyan vezető politikus véleménye volt, aki elfogad külföldi meghívásokat, ő maga azonban még nem volt ilyen helyzetben, így nem alakított ki a kérdésről álláspontot és nem is ez a dolga. "Ezt a témát szeretném egy életre befejezni, mert semmi közöm hozzá" - fogalmazott, hozzátéve, egyszerű politikusként nem kíván állást foglalni, miután azt már a "pártvezetői, szóvivői és mindenféle grémium" megtette és "még nyelvészek is elemezték".

MTI