Már 8600-an jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe

2018. február 19. 14:58

Már 8600-an vetették fel magukat a külképviseleti névjegyzékbe, a legtöbben, 1387-en Londonban kívánnak szavazni - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

Pálffy Ilona elmondta, azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján, április 8-án nem tartózkodnak Magyarországon, a külképviseleteken szavazhatnak. Négy évvel ezelőtt 97 külképviseleten szavazhatott összesen mintegy 28 ezer választópolgár.



Hozzátette: most 117 külképviseleten lehet szavazni, és jelenleg 8605-en szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben. A legtöbben, 1387-en Londonban voksolnának, Münchenben 552-en, Stuttgartban 480-an. A külképviseleti névjegyzékbe március 31-ig lehet jelentkezni.



Kitért arra is: jelenleg 346 839 magyarországi lakcímmel nem rendelkező, határon túli választópolgár szerepel a névjegyzékben, ők levélben szavazhatnak április 8-án. Azok, akik szavazni szeretnének az országgyűlési választáson, de még nem regisztráltak, március 24-éig tehetik ezt meg. Pálffy Ilona felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki az utolsó napokon regisztrál, az nem biztos, hogy időben vissza tudja küldeni levélszavazatát.



Az NVI elnöke elmondta azt is, hogy már 6655-en jelezték, hogy a szavazás napján nem a lakóhelyük szerinti szavazókörben kívánnak voksolni. Az átjelentkezés határideje április 6-a, 16 óra. Négy évvel ezelőtt több mint 120 ezren jelentkeztek át.

