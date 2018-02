DK: Lázár Jánosnak bíróság előtt kell felelnie

2018. február 19. 15:35

A Demokratikus Koalíció közlése szerint ha kormányra kerülnek, Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszternek is bíróság előtt kell felelnie az Elios-ügy miatt.

Varju László hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján azokra a sajtóhírekre reagált, amelyek szerint a Miniszterelnökség kifizette több olyan önkormányzat önrészét is, amelyik az Elios Zrt.-t bízta meg közvilágítása rekonstrukciójával. Az önrészre - az információk szerint - a tárca mintegy 881 millió forintot költött.



A független országgyűlési képviselő azt mondta, hogy az önrész átvállalása miatt gyakorlatilag minden résztvevő érdekeltté vált abban, hogy ezt "a bűnszövetséget fenntartsák". Minden idők legsúlyosabb magyar kormányzati korrupciós bűntettéről beszélt, és úgy fogalmazott: ezzel "Orbán Viktor veje nemcsak az EU-tól kapott pénzeket tehette zsebre, hanem a magyar államét, a magyar adófizető polgárokét" is.



A legújabb hírek alapján pedig Lázár Jánosnak, a "kormány második emberének" a felelőssége is felmerül az ügyben - mondta Varju László.



Egy más témában feltett kérdésre azt mondta, továbbra is fenntartja azt a korábbi kijelentését, hogy a kerítések nem állítják meg a menekülteket. Nehéz helyzetben az okos emberek hidakat építenek, nem pedig falakat emelnek, a menekülteket nem a kerítés állította meg, a számuk csökkenése elsősorban az EU és Törökország közötti megállapodásnak köszönhető - jelentette ki. A DK tudomásul vette, hogy a határzár elkészült és ha eléri, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat, akkor "jó helyen van" - mondta.

MTI