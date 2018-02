MLP: Orbán kerülte a kellemetlen témákat

2018. február 19. 17:02

A Magyar Liberális Párt elnöke szerint Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi évértékelőjében kerülte a számára kellemetlen témákat.

Fodor Gábor hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a kormányfő sok mindenről beszélt, de nem szólt az egészségügy állapotáról és az oktatásról, pedig a felmérések szerint ezek a témák érdeklik a leginkább a lakosságot. Az egészségügy ugyanis "közismerten katasztrofális helyzetben van", a központosított oktatás pedig kudarcot vallott - közölte.



A kormányfő a korrupcióról sem beszélt, pedig ez nemcsak a magyar emberek számára fontos a téma, de a nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy a korrupció negatívan befolyásolja Magyarország külső megítélését - folytatta. Orbán Viktor azt sem említette, hogy hogyan gyengülnek Magyarországon a szabadságjogok - tette hozzá.



A kormányfő ezzel szemben sokat foglalkozott az aktuális ellenségképpel, Soros Györggyel - mondta Fodor Gábor. A menekültkérdés kapcsán a miniszterelnök elfelejtette megemlíteni, hogy a letelepedési kötvényekkel közel 22 ezer külföldi kapott engedélyt arra, hogy Magyarországra költözzön - közölte. Miközben harcolnak 1294 menekült menekültügyi eljárásának lefolytatása ellen, az is kiderült, hogy az ország csak tavaly több, mint 1300 menekültet fogadott be.



A miniszterelnök beszédből az orosz befolyás kérdése is kimaradt, pedig például a paksi bővítés egy "óriási botránykő", ami a súlyos adósságba taszíthatja a most felnövekvő generációkat - mondta Fodor Gábor.

MTI