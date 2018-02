Stop Soros - 255 civil szervezet tiltakozik

2018. február 19. 17:59

Tiltakozik 18 nemzetközi és további 237 nemzeti keretek között tevékenykedő, külföldi civil szervezet és szövetség az úgynevezett Stop Soros törvényjavaslat-csomag ellen.

Hétfőn Berlinben közölt állásfoglalásukban felszólították az Országgyűlést, hogy utasítsa el a csomagot, és gondoskodjon a magyarországi civil szervezetek és emberi jogi aktivisták munkájának zavartalanságáról.



Az Amnesty International nevű nemzetközi jogvédő szervezet németországi központjának közleménye szerint a javasolt jogszabályok az "eddiginél is erősebben akadályoznák a magyar civiltársadalmi szervezetek munkáját".



Az előirányzott "csillagászati pénzbüntetések" miatt "csőd, vagy akár felszámolás" várhat rájuk, holott már most is "jelentős korlátozásoknak" vannak kitéve, ami ellentétes az országnak a gyülekezési szabadság, a szabad véleménynyilvánítás és a szabad mozgás jogának védelmére vonatkozó nemzetközi jogi kötelezettségeivel.



Az állásfoglaláshoz csatlakozó szervezetek szerint a kormány a javaslatcsomaggal még inkább gátolni akarja azt a "legitim munkát", amelyet az emberi jogokért kiálló, jogsegélyt és szociális támogatást nyújtó, a sajtóban vagy az interneten eltérő véleményeket kifejező civiltársadalmi csoportok végeznek.



Hozzátették, hogy az emberi jogok védelmezőit nem szabad "törvénysértőnek nyilvánítani" kritikus nézeteik miatt, és a törvények révén védeni, nem pedig "elnyomni" kell őket.



Az állásfoglaláshoz mások mellett a Riporterek Határok Nélkül és a Human Rights Watch nemzetközi civil szervezet, a Greenpeace közép-, és kelet-európai tagszervezete csatlakozott, és 23 országból csatlakoztak nemzeti keretek között működő szervezetek. A legtöbben Hollandiából, Lengyelországból és Romániából, ebből a három országból összesen 90 szervezet csatlakozott a közlemény melléklete szerint.

MTI