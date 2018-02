Gyűjtik az ajánlásokat Czeglédy támogatói

2018. február 19. 21:57

A baloldali politikus és jogász hónapok óta előzetesben ül az iskolaszövetkezetekhez kapcsolódó többmilliárdos csalási gyanú miatt, de ennek ellenére el akar indulni az országgyűlési választáson. Czeglédy Csaba internetes hirdetésében meghatározó szín a piros, és le is írja, hogy az MSZP színeiben volt először helyi képviselő. Most függetlenként indulna, hogy megkímélje a pártcsaládját a támadásoktól. A Fidesz szerint ez maga a maffiabaloldal – hangzott el az M1 Híradójában.

Vas megye 1-es számú választókerületében kezdte meg az aláírásgyűjtést a szocialisták szombathelyi egyéni képviselőjelöltje Neményi András. Néhány méterrel odébb, egy másik szocialista politikus, Czeglédy Csaba aláírás-gyűjtő standja áll. Plakátján az szerepel: Czeglédy Csaba független képviselő-jelölt.

Már 6,3 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt folyik nyomozás Czeglédy Csaba ügyében. A szocialista politikust nyár elején tartóztatták le, mert az általa irányított céghálózat több milliárd forintnyi adót és járulékot csalhatott el. A gyanú szerint a bűnszervezetben elkövetett bűncselekményeket 2011 és 2017 között követték el.

Az ügyvédként is dolgozó politikus múlthét végén jelentette be, hogy független jelöltként, de elindul a választáson. Saját bevallása szerint azért nem az MSZP színeiben, mert nem akarja támadásoknak kitenni szocialista párttársait.

Az MSZP nem támogatja Czeglédyt

A szocialista Molnár Zsolt arra, hogy Szombathelyen lényegében két szocialista politikus indulna egymás ellen úgy reagált, „ők nem támogatják Czeglédy Csabát, terveiről pedig semmit sem tudnak. Az MSZP belső szabályzata szerint egyébként egy ilyen helyzetben azt a jelöltet, aki függetlenként indul, saját párttársa ellen, vagyis most Czeglédy Csabát, ki kellene zárni a pártból.

Czeglédy Csaba hozzátartozói gyűjtenek most aláírást Szombathelyen, hogy az ügyvédként is dolgozó politikus megszerezze azt az 500 ajánlást, amely ahhoz kell, hogy egyéni jelöltként indulhasson a tavaszi választásokon. Az ügyben az atv.hu megkérdezte a politikus testvérét. Czeglédy Péter megerősítette, hogy testvére indulni akar a választáson függetlenként, és február 19-én megkezdik ennek érdekében az aláírásgyűjtést. Azt is elmondta, hogy Czeglédy Csaba nem tervez az MSZP-vel konkuráló baloldali pártot alapítani.

Czeglédy pere még évekig elhúzódhat

A politikus testvére szerint Czeglédy Csaba pere még évekig elhúzódhat, ha viszont sikerül összegyűjtenie a jelöltséghez szükséges 500 ajánlást, akkor kiengedhetik az előzetes letartóztatásból, és szabadlábon védekezhet.

Czeglédy Csaba az üggyel kapcsolatban levelet írt a választópolgároknak, melyben azt közölte, „azt nem meri a hatalom megtenni, hogy egy országgyűlési képviselőjelöltet fogságban tartson. Ezt a vonatkozó törvények nem is teszik nekik lehetővé”. Hozzátette, az ő lelkiismerete tiszta, és nem követte el azt, amivel meggyanúsították, őt arra nevelték, hogy minden tudásával segítse az arra rászorulókat, és legyen érzékeny mások problémáira”.

Czeglédy Csaba cégén keresztül több diák is dolgozott, de a politikus nem fizette ki a bérüket. Becslések szerint akár a 100 millió forintot is elérheti a ki nem fizetett bérek összértéke.

A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc és az MSZP bizalmi ügyvédje így akarja elkerülni, hogy kivizsgálják a bűnügyeit. Hidvéghi Balázs szerint egészen elképesztő, milyen mélyponton van napjainkban a baloldal.

