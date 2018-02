Pontszerző helyért versenyez a női váltó

2018. február 19. 22:35

Rövidpályás gyorskorcsolyában a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes női váltó a pontszerzés reményében lép jégre a kisdöntőben a phjongcshangi téli olimpia keddi napján.

"A pontszerzés a cél. A futamban a japánok tűnnek a leggyengébbnek, míg a holland és az orosz váltó hasonló szinten van, mint a miénk" - mondta az MTI-nek a hétfői edzést követően Bánhidi Ákos csapatmenedzser, aki a staféta összeállítását nem árulta el, de megjegyezte, körvonalazódik a fejükben a négyes.



A pontszerzést jelentő hatodik helyhez legalább a második pozíciót kellene megszereznie a magyar válogatottnak a futamban, ugyanakkor az olimpiákon ha kizárnak egy versenyzőt vagy váltót a fináléban, akkor a kisdöntő végére sorolják. Emiatt még arra is volt példa korábban, hogy több kizárást követően a B döntőből került ki az érmes. Négy éve például éppen egy kizárás jóvoltából lett éppen pontszerző hatodik helyezett a női váltó. A legjobb négyben a házigazda dél-koreai váltó a nagy favorit.



Egyéni számokban a női 1000 és a férfi 500 méter selejtezőit rendezik a kangnungi jégcsarnokban. Mindkét számban a futamok első két helyezettje jut a csütörtöki folytatásba.



"Keszler mellett szólt a rutin és a formája" - indokolta az 500 méteren 10. helyezett sportoló indulását Bánhidi, aki hozzátette, neki és az 1500-on hatodik Jászapáti Petrának is hasonló erősségű a futama. Szerinte egy-egy nagyon erős és egy-egy hozzájuk hasonló képességű, erős versenyző lesz a riválisuk a továbbjutásért.



A harmadik olimpiáján szereplő Keszler egyik 500-as futamához hasonlóan a brit Elise Christie-vel szerepel együtt, akit jól ismer, mivel a háromszoros világbajnok brit gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándor párja, így gyakran készül a magyar csapattal. Mellette a holland Lara van Ruijven és a lengyel Magdalena Warakomska lesz a tatabányai sportoló riválisa. A szegedi Jászapátinak pedig kiemelkedő ellenfélként a táv vb-bronz- és Eb-ezüstérmese, a holland Suzanne Schulting jutott. Rajta kívül még az orosz Jekatyerina Jefremenkova lehet veszélyes.



"A világkupákon három napon belül lemegy az összes futam, a versenyzők egyszerűen hozzá vannak szokva, hogy azonnal túl kell magukat tenniük az elrontott versenyeken" - válaszolt Bánhidi arra a kérdésre, hogy a Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang lelkileg és pszichésen milyen állapotban van. Előbbit az 1000 méter fináléjában, míg utóbbit 1000 és 1500 méteren is kizárták. A futamokat illetően úgy fogalmazott, hogy a negyedik olimpiáján induló Knoch Viktorral kiegészülve mindannyiuknak jó a rajtpozíciója, ami rendkívül fontos a legrövidebb táv esetében.



A táv 2016-os világbajnoka, Liu Shaolin nem kerülhetett volna nehezebb selejtezős futamba. A dél-koreai játékokon mindkét eddigi egyéni számban döntős versenyző együtt szerepel majd az 1000 méteren ezüstérmes amerikai John-Henry Kruegerrel, aki az immár magyar színekben szereplő Cole William Krueger testvére, továbbá az 1500-on bronzérmes orosz Szemjon Jelisztratovval és a négyszeres világbajnok kínai Han Tien-jüvel. Bánhidi elmondta, előbbi kettő nem éppen ennek a távnak a specialistája, továbbá a jó rajtpozíció miatt ezt a futamot is meg kell tudnia oldani a magyar klasszisnak.



Mindössze 19 éves testvére, Liu Shaoang ideális ellenfeleket kapott, ugyanis a japán Szakazume Rioszuke, az orosz Pavel Szitnyikov és a kazah Abzal Azsgalijev sem tartozik a legjobbak közé. Ebből a négyesből "kötelező" a továbbjutás, főleg a kettes rajthelyről. A legjobb, egyes pályáról rajtoló Knoch Viktor legnagyobb ellenfele az 1000 méteren bronzérmes dél-koreai Szeo Ji Ra lesz, de a francia Sebastien Lepape sem könnyű rivális. A futam negyedik tagja a holland Dylan Hoogerwerf.



A jégtáncosok versenyében a rövidprogramot követően a háromszoros világbajnok Tessa Virtue, Scott Moir kanadai duó áll az élen, de Vancouver bajnokai kevesebb mint két ponttal előzik meg a kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron francia kettőst.



A sílövők vegyesváltójában a németek és a címvédő norvégok lehetnek a legjobbak, míg az északi összetett nagysáncos versenyében a jobb síugrók végezhetnek elől. A legnagyobb esélyesek közé a japán Akito Watabe és a norvég Jan Schmid tartozik, mivel a legutóbbi hét vk-versenyen csak ők győztek. Igaz, normálsáncon a német Eric Frenzel meglepte őket.



Elrajtol a férfi jégkorongtorna kieséses szakasza: a negyeddöntőbe jutásért amerikai-szlovák, szlovén-norvég, finn - dél-koreai és svájci-német meccset rendeznek.



Kedden öt számban avatnak bajnokot Phjongcshangban.

MTI