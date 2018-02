Fidesz: teljes össztűz alatt Magyarország

2018. február 20. 00:34

A Fidesz-frakció szerint a "Soros-hálózat" láthatóan minden nemzetközi kapcsolatát beveti, és teljes össztűz alá veszi Magyarországot, mivel az ország a kormánnyal együtt a "Soros-terv" végrehajtásának legnagyobb akadálya.

A nagyobbik kormánypárt parlamenti frakciója arra reagált az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében, hogy 18 nemzetközi és további 237 nemzeti keretek között tevékenykedő, külföldi civil szervezet és szövetség tiltakozik az úgynevezett Stop Soros törvényjavaslat-csomag ellen. A nap folyamán Berlinben közölt állásfoglalásukban felszólították az Országgyűlést, hogy utasítsa el a csomagot, és gondoskodjon a magyarországi civil szervezetek és emberi jogi aktivisták munkájának zavartalanságáról.



A Fidesz-frakció közleményében az áll: a "Stop Soros" ellen tiltakozók között szép számmal vannak, akik "Soros György pénzéből a migrációt szervezik és támogatják", annak ellenére, hogy a magyar emberek többször is nyilvánvalóvá tették, nem akarják, hogy Magyarországból is bevándorlóországot csináljanak. Meg akarják akadályozni, hogy a magyar Országgyűlés megvitassa és elfogadja a törvénycsomagot, amelynek egyetlen célja, hogy szigorúan lépjen fel mindenféle migrációt szervező, támogató és finanszírozó tevékenység ellen - tették hozzá.



Úgy fogalmaztak: helyezzenek bármekkora nyomást is Magyarországra, a Fidesz-KDNP támogatja a "Stop Soros" törvénycsomagot, mert "nekünk Magyarország az első".

MTI