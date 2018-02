BL - Döntetlen Londonban, ötöt vágott a Bayern

2018. február 20. 23:28

Az FC Barcelona 1-1-es döntetlent játszott a Chelsea vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, kedden, míg a Bayern München 5-0-ra legyőzte a meccs jelentős részében emberhátrányban játszó Besiktast.

A londoni találkozó első félidejében jelentős mezőnyfölényben futballozott a vendégcsapat, ennek ellenére a hazaiak támadtak veszélyesebben, Willian kétszer is a kapufát találta el. A Barcelona egyetlen kísérlete sem ment kapura.



A második felvonást némileg veszélyesebben kezdte a katalán együttes, gólt azonban a Chelsea szerzett, Willian harmadik kísérlete már utat talált a hálóba.



A spanyol csapat 13 perc után egyenlített Lionel Messi révén, akinek ez volt a kilencedik mérkőzése, de csak az első gólja a Chelsea ellen. Az ötszörös aranylabdás argentin támadónak harminc lövésre volt ehhez szüksége a londoniak ellen. Találatához a londoniak elképesztő védelmi hibája is kellett. Az argentin csatárnak a 122-ből ez volt a 61. olyan BL-meccse, amelyen betalált.



Az angol csapatban öt spanyol játékos lépett pályára, de csak egy angol, a 84. percben becserélt Danny Drinkwater.



Az este másik mérkőzésén korán emberhátrányba került Münchenben a Besiktas: a török együttes védői eladták a labdát a 16. percben, a kilépő Robert Lewandowski átesett a becsúszó Domagoj Vida lábán, a horvát válogatott védőt pedig kiállította a játékvezető.



Bár mezőnyfölényt ki tudott alakítani emberfórban a bajor gárda, sokáig úgy tűnt, gól nélkül vonulnak szünetre a csapatok. Azonban Thomas Müller két perccel a félidő vége előtt közelről bevette a törökök kapuját, ez pedig nem sok jót ígért a Besiktasnak, ugyanis a Bayern legutóbbi 61 olyan tétmérkőzésén nem kapott ki, amikor a német csatár gólt szerzett (58 győzelem, 3 döntetlen).



A fordulást követően Lewandowski szabadrúgásánál a kapufa még megmentette a vendégeket, ám néhány perccel később éppen a lengyel támadó tálalt tökéletesen Kingsley Coman elé, aki közelről nem hibázott. Már 2-0-ra vezetett a Bayern - korábbi két találkozásuk alkalmával, az 1997/98-as kiírás csoportkörében a németek otthon és idegenben is ilyen végeredménnyel győzték le ellenfelüket.



Hogy ezúttal nem így történt, arról Müller gondoskodott, aki egy újabb közeli helyzetet értékesített. A jó formában lévő bajorok fokozatosan felőrölték tíz emberrel futballozó ellenfelüket, a hajrában Lewandowski kétszer is betalált, így a müncheniek nem sok nyitott kérdést hagytak a visszavágó előtt.



Eredmények:

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

Bayern München (német)-Besiktas (török) 5-0 (1-0)



gólszerzők: Müller (43., 66.), Coman (53.), Lewandowski (79., 88.)

kiállítva: Vida (16. - Besiktas)



Chelsea (angol)-FC Barcelona (spanyol) 1-1 (0-0)



g.: Willian (62.), illetve Messi (75.)



A visszavágókat március 14-én, szerdán rendezik.

MTI