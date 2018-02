Vádalkuról tárgyal a média volt igazgatója Izraelben

2018. február 21. 01:22

Vádalkuról tárgyal a hatóságokkal Izraelben Slomó Filber, a médiaügyi minisztérium korrupció miatt elfogott volt igazgatója, Benjámin Netanjahu miniszterelnök jobbkeze - jelentette a helyi média kedden.

A rendőrség szerint Filber a médiaügyi minisztérium élén a négyezres aktának nevezett ügyben kormányzati segítséget nyújtott a Bezeq telekommunikációs vállalatnak monopóliuma megtartásához és a céget irányító Saul Elovics oligarcha számára kedvező döntésekhez, amiért cserébe kedvező színben tüntették fel a Netanjahu családot a vállalat tulajdonában lévő, népszerű Walla honlapon. Filber akkor volt Netanjahu fő embere, amikor a kormányfő a médiaügyi tárcát is magánál tartotta.



Az ügyben a Bezeq több vezető munkatársát is letartóztatták, és a bíróság öt nappal meghosszabbította fogva tartásukat.



Slomó Filber mindent őszintén feltáró vallomása - amelyért cserében büntetésének egy részét elengednék - drámai hatással lehet Benjámin Netanjahu helyzetére a Jediót Aharonót című újság honlapja, a ynet szerint.



Kedden a várható vádalku mellett a Netanjahu családdal kapcsolatos másik botrány is uralta a helyi médiát. A rendőrség szerint a kormányfő egyik bizalmasa két évvel ezelőtt egy közvetítő útján azzal próbálta megvesztegetni Hila Gerstel bírónőt, hogy javára dönthetnek az akkoriban folytatott államügyész-választáson, ha főügyészként majd vádemelés nélkül lezárja a kormányfő felesége, Sara Netanjahu miniszterelnöki rezidencián elkövetett pénzügyi szabálytalanságainak ügyét.



Az alku nem történt meg, és Aviháj Mandelblit, a végül megválasztott államügyész vád alá helyezte Sara Netanjahut. Gerstel annak idején elmesélte a hozzá eljuttatott ajánlatot barátnőjének, Eszter Hajut bírónőnek, akit azóta megválasztottak a legfelsőbb bíróság élére, de egyikük sem fordult a rendőrséghez a megvesztegetési kísérlet miatt.



Benjámin Netanjahu élesen elutasította ezeket a legújabb vádakat, és hangsúlyozta, hogy semmit sem tudott egy efféle esetleges ajánlatról, és kételkedik annak lehetőségében.

MTI