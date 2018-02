Jobbik: segítjük a kivándoroltak választási részvételét

2018. február 21. 15:37

A Jobbik felhasználóbarát kisokossal, a szavazóköröket tartalmazó térképpel és online kampánnyal segíti a külföldre vándorolt magyarok választási részvételét - közölte Dúró Dóra, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján.

Dúró Dóra azt mondta: az elmúlt 8 év fideszes kormányzásának mérlege 700 ezer külföldre vándorolt magyar, sok szétszakadt család és az ezzel együtt járó demográfiai katasztrófa, ezért a Jobbik nemzetstratégiai jelentőségűnek tartja, hogy ezeket a családokat minél előbb hazahívják, és segítsék abban, hogy szülőföldjükön boldoguljanak. A Jobbik ugyanakkor ellenzékből is szeretné segíteni a külföldre vándorolt magyarok választási részvételét - tette hozzá.



Közölte: a Jobbik honlapján közzétettek a külföldi szavazással kapcsolatban egy felhasználóbarát kisokost, ugyanis a Nemzeti Választási Iroda (NVI) oldalán csak bonyolult keresés után lehet fellelni ezeket az információkat.



Hozzátette: mivel az NVI honlapján a külföldi szavazókörök csak egy listában szerepelnek, ezért a Jobbik egy térképet is készített, amelyen mind a 115 szavazóhelyet feltüntetik, így könnyebben kereshető lesz. Emellett - folytatta - a Jobbik, külföldi szervezetei segítségével, egy online kampányba kezdett, hogy a külföldre vándorolt magyarok közül minél többen vetessék fel magukat a szavazói névjegyzékbe, mert ez a szám jelenleg alacsony.



Beszámolt arról is, hogy a párt külföldi baráti körei és a Jobbiknál jelentkező szimpatizánsok segítségével szeretnének létrehozni egy olyan online ügyfélszolgálatot, amely abban segít, hogy a választás napján minél többen el is a jussanak a szavazókörökbe, hiszen ehhez egyes esetekben akár több száz kilométert is kell utazni. Közölte: a Jobbik, ahogyan korábban is, a külföldi szavazókörökbe is küld szavazatszámlálókat, mert szeretnék, ha választások tisztasága ezeken a helyeken sem lenne megkérdőjelezhető.



Dúró Dóra hangsúlyozta: mindez azonban csak átmeneti megoldás, mert a Jobbik kormányra kerülve 2022-től bevezeti az elektronikus szavazás rendszerét észt példa alapján, valamint kiterjeszti a levélben szavazás lehetőségét is.



A Jobbik politikusa kérdésre válaszolva közölte: a Fidelitas egyik belvárosi politikusa zavarta meg Vona Gábor keddi sajtótájékoztatóját. Dúró Dóra hangsúlyozta: szerencsétlennek és ízléstelennek tartják az akciót, mert egy olyan párt, a Fidesz ifjúsági szervezetének a tisztségviselője zavart meg egy programbemutató sajtótájékoztatót, amelynek nincs is programja. Emellett - folytatta - az elmúlt időszak terrortámadásai után "egyáltalán nem vicces", ha valaki egy "arab imát lejátszva megzavar egy sajtóeseményt". Ez egy rendkívül visszataszító cselekmény volt a Fidelitas részéről, ami után az lenne a minimum, hogy bocsánatot kérnek - jegyezte meg.



A Jobbik képviselője az Elios-ügyről szóló kérdésre válaszolva azt mondta: Orbán Viktornak nem menekülnie kellene ebben az ügyben, hanem válaszolnia azokra a kérdésekre, amit a sajtó és az ellenzék szeretne neki feltenni.



Dúró Dóra véleményét arról is kérdezték, hogy az a Magvasi Adrián is képviselőjelölt lesz, aki egy olyan rádióműsornak volt a házigazdája, amelyben rengeteg antiszemita megjegyzés hangzott el. Dúró Dóra nem kívánt válaszolni erre a kérdésre, és a párt sajtóosztályához irányította a kérdezőt.



Hasonlóan járt el, amikor arról kérdezték a véleményét, hogy Lukács László, jobbikos képviselő, egy olyan cég munkáját segítette, amely azzal keresett pénzt, hogy magyar orvosokat közvetített külföldre.

