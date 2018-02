Ősszel adják át az új Illovszky Rudolf Stadiont

2018. február 21. 15:43

A kormány által biztosított pluszforrásokkal az eredeti tervekhez képest hat-hét hónappal később, idén ősszel adják át az új Illovszky Rudolf Stadiont, a Vasas FC labdarúgócsapatának otthonát.



Markovits László, a Vasas SC elnöke szerdán, a létesítmény első sajtónyilvános bejárásán elmondta, az aréna immár 6,98 milliárd forintos költségkeretből épül, befogadóképessége 5150 fő lesz, s az "örömteli csúszás" miatt az ünnepélyes átadás októberre várható. A pontos dátumot legkésőbb nyár elején hirdetik ki.



Mostanra az összes nézőtérelem, valamint a tetőszerkezet a helyére került, a nyugati főlelátó épületében pedig már a beltéri munkálatok zajlanak.



Az első nyilvános bejárásra azért éppen február 21-én került sor, mert ezen a napon lenne 96 éves a stadion névadója, Illovszky Rudolf, a Vasas SC egykori kiváló játékosa, majd vezetőedzője, aki 2008 szeptemberében, 86 éves korában hunyt el.



A klubelnök úgy fogalmazott, az új stadion építése nagyszerű alkalom számukra, hogy újra, és még jobban egyesítsék a Vasas-labdarúgócsaládot. Elárulta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a 16 szektor névadóit, majd a bérletértékesítés is megkezdődik.



Az eseményen a sajtó képviselőin kívül részt vettek az angyalföldi klub korábbi kiváló játékosai és edzői, többek között Raduly József, Ihász Kálmán, Fister Ferenc, Kiss László, Komjáti András, Müller Sándor, Ihász Kálmán, Tóth Bálint, Komjáti András, Genzwein Ferenc, Gellei Imre, Simon Antal, Mészöly Géza, Thomas Sowunmi és Kabát Péter is.



Markovits László előttük jelentette be, hogy aki valaha bajnoki dobogós vagy Magyar Kupa-győztes volt a Vasas színeiben játékosként vagy edzőként, az automatikusan bérletet kap az új stadionba.





Hangsúlyozta, a kivitelezés során az anyaegyesület kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a klub története és hagyománya visszaköszönjön az új létesítmény falai között, de ennek az építkezés jelenlegi fázisában még nincsenek látható jelei.



Tóth Mihály projektvezető kifejtette, a nemzetközi előírásokat figyelembe véve a pálya a lehető legközelebb kerül a lelátókhoz, hogy fokozzák az "arénahangulatot". A gyepszőnyeget tavasszal telepítik.

Markovits László, a Vasas SC elnöke (b) beszél az épülő új Illovszky Rudolf Stadion, a Vasas FC labdarúgócsapatának otthona első sajtónyilvános bejárásán a klub egykori edzőjének és játékosainak a XIII. kerületi Fáy utcában 2018. február 21-én. Genzwein Ferenc, a Vasas FC volt vezetőedzője (b), Raduly József, a Vasas egykori válogatott játékosa (b5), mellette jobbra Ihász Kálmán, a Vasas olimpiai bajnok labdarúgója. MTI Fotó: Kovács Tamás

