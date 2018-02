Az Északi Liga az euróból való kilépésen dolgozik

2018. február 21. 16:58

Kudarcot vallott pénzügyi kísérletnek nevezte a közös európai valutát Matteo Salvini, az olasz jobbközép koalícióhoz tartozó Északi Liga párt vezetője egy szerdai interjúban, bejelentve, hogy pártja kormányozni készül és az európai uniós egyezmények reformját tervezi.

Matteo Salvini a Repubblica.it videós hírportálnak elmondta, az Északi Liga célja a március 4-i választásokon az, hogy a párt történetében először ők adják Olaszország miniszterelnökét, "Salvini személyében".



Ez akkor következhet be, ha a Silvio Berlusconi régebbi miniszterelnök vezette jobbközép koalíció nyeri a választásokat, és a koalícióhoz tartozó pártok között az Északi Liga kapja a legtöbb szavazatot. Matteo Salvini adatai szerint a jobbközép koalíció jelenleg 40 százalék körül áll, az Északi Liga pedig 20 százaléknál, amellyel megelőzi a Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszországot (FI). Más felmérések szerint az FI erősebb az Északi Ligánál.



Matteo Salvini kijelentette, hogy az Északi Liga nem erőszakos párt. Határozottan tagadta azokat a feltételezéseket, melyek szerint az Északi Liga a választások után az Öt Csillag Mozgalommal (M5S) léphetne választási szövetségre.



Ami az Északi Liga kormányprogramját illeti, Matteo Salvini hangsúlyozta, hogy a párt közgazdászai "vészkijáraton" dolgoznak Olaszországnak az euróból való kiléptetésére. "Az euró tévedés volt, vége lesz, mivel a németeket kivéve mindenki más számára kudarcot vallott pénzügyi kísérletnek számít" - jelentette ki Matteo Salvini. Hozzátette, hogy az Északi Liga célként tűzte ki az európai egyezmények reformját is, mivel "Olaszország az EU nettó befizetője, de ha nincsen belőle semmi előnye, akkor újra kell tárgyalni a feltételeket".



A migrációval kapcsolatban kifejtette, hogy Európának segítenie kell Olaszországot abban, hogy már a migránsok elindulásának elejét vegyék. Megjegyezte, hogy az EU feladata a már Olaszországban tartózkodó menekültek áthelyezése is, valamint az illegális bevándorlók kiutasítása. "Ha Európa nem segít, Itália egyedül toloncolja ki őket" - mondta Matteo Salvini.



Az Északi Liga programjából kiemelte a balközép kormány által korábban bevezetett nyugdíjreform eltörlését, és bejelentette, hogy az Északi Liga legalizálni akarja a prostitúciót.



Az Északi Liga szombaton a milánói dóm előtti téren tartja egyik utolsó választás előtti tömegdemonstrációját "Elsők az olaszok" jelszóval.

MTI