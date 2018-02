A fegyvervásárlás szigorítását követelték a diákok

2018. február 21. 21:41

A fegyvervásárlást szigorítását és a tűzfegyverek betiltását követelő diákok tízezrei vonultak fel Floridában, Marylandben és a szövetségi fővárosban, Washington DC-ben a törvényhozás épülete előtt szerdán.

Florida csaknem valamennyi iskolájában megszakították a tanítást, és a diákok - a tanárok támogatásával - gyalog, vagy buszokkal érkeztek a floridai fővárosban, Tallahassee-ban lévő helyi törvényhozás épülete elé. "Soha többet ilyet" feliratú trikókban és táblákkal vonultak a parlament elé.



A demonstrálók között volt a múlt szerdán a parklandi iskolában történt, 17 halálos áldozatot követelő lövöldözés több túlélő diákja is, akiket azonban a floridai szenátus elnöke nem volt hajlandó fogadni. Hasonlóképpen protestáló diákok vonultak a marylandi főváros, Annapolis törvényhozási épülete elé és a szövetségi fővárosban is tüntettek a fiatalok.



A Tallahassee-ban tüntető diákok egyike a törvényhozókat vádolta. "Akik hatalmon vannak, semmit sem tettek" - fogalmazott. Egy másik diák azzal fenyegetett: "Nemsokára már mi is szavazhatunk és kiszavazunk benneteket a hatalomból".



Közben a diákok egy csoportja, köztük a floridai lövöldözés túlélői, tanárok, szülők a Fehér Házban Donald Trump elnökkel találkoztak. A beszélgetésen jelen voltak a connecticuti Sandy Hook általános iskolájában 2012-ben, valamint a coloradói Columbine városka iskolájában 1999-ben elkövetett lövöldözés túlélői is.



A találkozó előtt a Fehér Ház közleményben szögezte le: az elnök célja "nyílt beszélgetés arról, hogyan védhetjük meg jobban a gyermekeinket".



Kedden éjjel Donald Trump Twitter-üzenetben közölte, hogy erősíteni szeretné a fegyvereladások előtti ellenőrzéseket. Kedden a szokásos napi sajtótájékoztatóján Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője megerősítette: "minden megoldás az asztalon van", azaz szó van az ellenőrzések erősítéséről épp úgy, mint a fegyvervásárlási korhatár emeléséről.

MTI