Kitiltották három évre Ukrajnából Szaakasvilit

2018. február 21. 21:44

Három évre megtiltották a beutazást Ukrajnába Miheil Szaakasvili volt odesszai kormányzónak, egykori georgiai elnöknek - erősítette meg az Ukrajinszka Pravda hírportálnak szerdán Oleh Szlobogyan, az ukrán országos határőrszolgálat szóvivője.

Előzőleg maga Szaakasvili adott hírt a Facebookon arról, hogy kitiltották Ukrajnából.



A szóvivő megerősítette, hogy a lengyel határnál lévő, nyugat-ukrajnai mosztiszkai határőrosztag parancsnoka hozta meg a hatáskörébe tartozó döntést, amely alapján Szaakasvili 2021. február 13-ig nem léphet be Ukrajnába. A határozatot azzal indokolta az illetékes parancsnok, hogy a volt kormányzó tavaly szeptember 17-én a jogszabályok megsértésével lépett be az országba. Szaakasvili - aki hontalanná vált, miután megfosztották ukrán állampolgárságától - az útlevél-ellenőrzést mellőzve, a határállomásra erőszakkal betörő hívei gyűrűjében lépett be Lengyelországból Ukrajnába.



Szaakasvilit február 12-én őrizetbe vették egy kijevi étteremben, és még aznap kitoloncolták Ukrajnából Lengyelországba.



Jelenleg már Hollandiában van holland állampolgárságú feleségével. A múlt héten úgy nyilatkozott, hogy le szeretne telepedni Hollandiában, de tett olyan kijelentéseket is, miszerint vissza kíván térni Ukrajnába.



Az ukrán ügyészség ugyanakkor azzal is meggyanúsította a georgiai származású, Ukrajnában ellenzéki pártot vezető politikust, hogy erőszakos hatalomátvételre készült az országban a 2013-2014-es kijevi Majdan-tüntetésekkel megbuktatott Moszkva-barát ukrán vezetés - az Oroszországba menekült Viktor Janukovics posztjáról leváltott volt ukrán elnök - környezetével együttműködve.



Szaakasvilit - aki nagyjából kilenc éven át, 2013-ig volt Georgia államfője - 2015-ben Petro Porosenko ukrán elnök Odessza megye kormányzójává nevezte ki, és ukrán állampolgárságot adományozott neki, ami miatt lemondott georgiai állampolgárságáról. Később azonban összekülönbözött Porosenkóval - akit korrupcióval vádolt meg -, 2016-ban távozott posztjáról és ellenzéki pártot alapított Ukrajnában Új Erők Mozgalma néven. Válaszul viszont 2017 nyarán az elnök megfosztotta őt ukrán állampolgárságától.



A volt kormányzó tavaly őszig külföldön tartózkodott, majd szeptemberi visszatérése után pártjával számos kormányellenes tüntetést szervezett az ukrán fővárosban.



Kijevben már tavaly december 8-án is őrizetbe vették Szaakasvilit, bár ez csak második nekifutásra sikerült, előtte pár nappal ugyanis hívei kiszabadították a rabszállító autótóból. A bíróság december 11-én viszont szabadlábra helyezte a főügyészség által ellene indított eljárás lezárulásáig.



Szaakasvilit január elején - míg Ukrajnában tartózkodott - Georgiában hivatali visszaélés vádjával három év szabadságvesztésre ítélték. Kijev azonban az elmúlt években Tbiliszi többszöri kérésére sem adta ki Georgiának.

MTI